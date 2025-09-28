Live / Republica Moldova alege dacă merge spre UE sau dacă Rusia face un pas spre Vest – peste 1 milion de alegători au votat deja. Alerte cu bombă la mai multe secții din Diaspora. Comunistul Dodon anunță proteste pentru luni

UPDATE Maia Sandu a venit cu un nou mesaj, pe rețelele sociale: „Acasă și peste hotare, mergeți la vot acum, pentru ca să reușiți să votați până la ora 21:00. Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii de votare”.

UPDATE Alerte false cu bombă au fost anunțate, duminică, în mai multe orașe europene unde au fost organizate secții de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Potrivit reprezentanților Executivului de la Chișinău, aceste cazuri s-au înregistrat la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia).

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit”, au transmis oficialii Guvernului din R. Moldova.

UPDATE Numărul celor au votat a depășit 1.000.000 (35% dintre cei așteptați la urne), cu puțin timp înainte de ora 15:00.

UPDATE Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este și copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a anunțat că va organiza, luni la prânz, un protest în fața Parlamentului împotriva unei presupuse intenții a Guvernului de la Chișinău de a anula alegerile parlamentare.

El a declarat, duminică, că victoria opoziției în alegerile parlamentare este evidentă și că prin acest protest va fi apărată victoria partidelor de stânga. „Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica și panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toți cetățenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziția va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile (…) Maia Sandu a dat de înțeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Știm ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor”, a afirmat Dodon.

UPDATE Infrastructura aferentă procesului electoral a fost ținta mai multor atacuri cibernetice, anunță premierul Dorin Recean. Potrivit acestuia, printre obiectivele vizate s-au numărat site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale – cec.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării.

Recean afirmă că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta desfășurarea procesului electoral. Totuși, în urma unui atac de amploare, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a fost nevoit să blocheze platforma host.md, ceea ce a dus la indisponibilizarea a circa 4.000 de site-uri, potrivit agora.md.

UPDATE Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. „E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova”, a adăugat preşedintele.

UPDATE Prezența la urne a depășit pragul de 20% la ora 12:00. Numărul celor și-au exprimat opțiunea de aproprie de 600.000.

UPDATE Comisia Electorală Centrală anunță că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2.055 de plicuri cu voturi, în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Cele mai multe plicuri au ajuns la biroul electoral din Washington – 1 162, urmat de cel din Ottawa – 555, Stockholm – 286 și Tokyo – 52. Termenul de recepționare a expirat ieri, 26 septembrie, la ora 18:00, conform fusului orar al fiecărei țări gazdă.

UPDATE Observatorii Promo-LEX au raportat două cazuri de transport organizat de alegători la Căușeni, situații care contravin regulilor menite să asigure integritatea procesului electoral.

UPDATE Prezența la vot se apropia de 9%, la ora 10:00, potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, care transmite datele în timp real AICI.

UPDATE Președinta Maia Sandu a votat la Liceul Petru Rareș din Chișinău. „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi cu votul vostru, mâine ar putea fi prea târziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării noastre, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că Republica Moldova este nu doar o țară mică cu inimă mare, ci și o țară cu oameni demni, oameni care nu-și vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul. Mergem înainte, în pace, spre viitorul nostru european”, a declarat Sandu, potrivit Moldpres.

„Rusia vrea să preia controlul asupra puterii în Moldova ca să poată folosi Moldova împotriva Ucrainei, dar și împotriva unor state ale Uniunii Europene, pentru că aici ar putea să instruiască oameni pe care se-i trimită pentru tot felul de acțiuni ilegale în statele Uniunii Europene, ar putea să lanseze de aici drone, așa cum face astăzi din Belarus înspre statele Uniunii Europene. Cunoaștem că Rusia poate face mult rău și își dorește să controleze Republica Moldova pentru ca să ne folosească împotriva altor state”, a mai spus Maia Sandu.

Știrea inițială

Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot ai Republicii Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul Parlament cu 101 membri. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00. Până la miezul nopții, vor apărea și primele rezultate parțiale.

Singura formațiune pro-europeană cu șanse reale să treacă pragul electoral și chiar să câștige scrutinul este Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de președinta Maia Sandu și condus de Igor Grosu.

Formarea unei majorități se anunță extrem de dificilă în R. Moldova, care este republică parlamentară. Potrivit sondajelor de dinaintea scrutinului de duminică, va fi o cursă strânsă între PAS și Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei pentru voturile moldovenilor.



Victoria formațiunii pro-UE depinde, în mare măsură, de mobilizarea Diasporei, pentru care au fost tipărite 864.300 de buletine de vot față de 2.777.255 pentru alegătorii din țară și 23.500 pentru alegătorii din Transnistria. Analiștii se așteaptă ca în jur de 300.000 de moldoveni din afara granițelor să vină la urne.

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 se secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia – 75, Germania – 36, Franța – 26, Marea Britanie – 24, România – 23, Statele Unite ale Americii – 22, Spania – 15 și Irlanda – 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare, potrivit Agerpres.

În România, sunt 5 secții de votare în București, 3 secții de votare în Iași, câte 2 secții de votare în Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara, câte o secție de votare în Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

Alegeri cu 14 partide, 4 blocuri electorale și 4 independenți

În cursa electorală sunt înscrise:

14 partide politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea „Respect Moldova” (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Alianța „Moldovenii” (AM), Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și Partidul Nostru (PN);

4 blocuri electorale (Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul electoral „Alternativa”, Blocul electoral „Împreună” și Blocul Unirea Națiunii);

4 candidați independenți (Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu).

Partidul „Moldova Mare” a fost eliminat, vineri, din competiția electorală, în baza unei decizii a CEC.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

O miză care depășește granițele Republicii

Riscul de încercuire strategică a Ucrainei va crește semnificativ dacă forțele pro-ruse se impun la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. „Pâmântul nostru ar putea deveni rampă de lansare spre regiunea Odesa”, a declarat, săptămâna aceasta, președinta Maia Sandu.



De la Tribuna ONU, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a avertizat că „Europa nu-și poate permite să piardă Moldova” și a menționat o altă țară care face parte din planul Moscovei: Belarus – rampa de lansare pentru invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022. Atunci, Belarusul a pus la dispoziția armatei ruse cea mai scurtă rută terestră spre Kiev.

Cei doi șefi de stat au transmis Occidentului democratic un mesaj cât se poate de clar: dacă Rusia ajunge să controleze Republica Moldova și să o aducă în zona de influența a Axei revizioniste asiatice, stabilitatea regională este în mare pericol. „Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă!”, a atras atenția Maia Sandu.

Autoritățile din Republica Moldova anunță că sunt pregătite să prevină imixtiunile Federației Ruse în procesul electoral și să combată schemele de falsificare a scrutinului. Sunt luate în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe stradale şi acte de vandalism.

„Nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru nu va admite ca furtul de voturi să devină o lovitură de stat electorală”, a avertizat premierul Republicii Moldova, Dorin Recean

Scrutinul, monitorizat de peste 3.400 de observatori

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori.

Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

Totodată, cec a acreditat 912 observatori internaționali. Aceștia reprezintă 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 de persoane), 15 autorități electorale străine (28 de persoane), 12 asociații internaționale (269 persoane), misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR va fi reprezentată de 272 de persoane, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor de 8 persoane, Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră de 3 persoane, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de 28 de persoane, Parlamentul European – 14 persoane, Adunarea Parlamentară a OSCE – 118 persoane, Parlamentul Ucrainei – 15 persoane și Organizația Internațională a Francofoniei – 8 persoane.

***