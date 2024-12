Live / Parlamentare 2024. Prezența la primele ore, mai mare decât în 2020

UPDATE ora 10.00 : Prezența a ajuns la 8%, conform datelor BEC. Un număr de 1.441.104 persoane au votat în țară și străinătate. În 2020, prezența era în țară, la aceeași oră, de 4,97%, față de 6,91% acum.

Din total, 185.545 de persoane au votat în străinătate.

În județul Olt, au vot 9,36% din cei aflați pe listele permanente de alegători.

Se observă o mobilizare la vot mai puternică în sudul țării, unde toate județe au depășit o participare de peste 7%, spre deosebire de Ardeal și Banat, și în nord-estul țării.

Cel mai mic procent este înregistrat în județul Vaslui – 4,87%.

În Sibiu, județul președintelui Klaus Iohannis, participarea este de doar 5,22%.

UPDATE ora 9.26 : Numărul alegătorilor care au votat deja, inclusiv în străinătate, a ajuns la 1.039.567, adică 5,77 % din listele permanente. Județul Olt conduce în continuare, cu o prezență de 6,67%.

A votat și liderul PSD, Marcel Ciolacu care a declarat la ieșirea din secție: ”Am votat ca România să fie în continuare și în Spațiul Schengen, și în UE, și în NATO. Românii au de ales între stabilitate și haos, între dezvoltare și o lipsă a fondurilor pentru pensii și salarii, eu cred că astăzi e o zi foarte importantă pentru noi toți românii să ne continuăm drumul european și nord-atlantic. Este cel mai important lucru pe care îl avem de ales astăzi”.

UPDATE ora 9.14 : Klaus Iohannis a votat la liceul Jean Monnet din Capitală: ”Astăzi votăm pentru Parlamentul României, este un vot foarte important, pentru că în Parlament se votează legile din România, se votează Guvernul. Este foarte important de știut cum să ne poziționăm când venim la vot. Românii au ales calea euroatlantică și au ales-o bine. Și suntem bine integrați în UE, sunem bine poziționați și foarte respectați în NATO. Dar ca să rămână așa, trebuie să votăm așa. În concluzie, poftiți la vot. Eu am votat pentru o Românie europeană. La mulți ani!”.

Elena Lasconi, după vot: „Am votat de aici de la Câmpulung unde a avut loc cea mai longevivă mișcare de rezistență împotriva comunismului. Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenuncheați, că vom rămâne liberi, vom gândi liber. Am votat pentru România pe care o iubesc și pe care sunt sigură că o iubiți cu toții. La mulți ani, România! Sunt extrem de importante aceste alegeri și mă uit cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă în Georgia și ar trebui să ne punem și noi semne de întrebare. Am votat cu o echipă care chiar poate face schimbarea în această țară condusă de 35 de ani de politicieni incompetenți.Îi îndemn pe români să iasă la vot. Haideți la vot pentru că acum putem să ne apărăm democrația și libertatea”.

UPDATE ora 9.00 : Peste 800.000 de români, inclusiv diaspora, adică 4,44% din electorat, a votat deja. În străinătate s-au prezentat la urne 175.202 români.

Prezența din țară este de 3,42%, semnificativ mai mare decât acum patru ani, când la ora 09:00 era 2,78%.

În județele din Muntenia s-au înregistrat cele mai mari rate – Olt (4,69%) și Călărași (4,43%).

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, candidat pe prima poziţie pentru Senat pe lista PNL Bihor, a declarat duminică, după votul pentru alegerile parlamentare, că a votat cu gândul la România modernă şi europeană.

„Este o zi importantă şi pentru că astăzi, prin votul lor, românii vor decide pentru mulţi ani de acum înainte direcţia în care se va îndrepta ţara noastră. Am votat astăzi cu gândul la România modernă şi la România europeană. Îi îndemn pe toţi românii să se ducă la vot pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanţă. Astăzi votăm nu doar pentru ţara noastră, ci votăm şi oameni şi partide. Am votat atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat cu oameni pe care îi recunoşti nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară”, a declarat Ilie Bolojan.

Călin Georgescu, candidatul independent care s-a clasat pe primul loc la primul tur al alegerilor prezidențiale: „Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului româneasc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat candidatul independent la alegerile prezidențiale.

UPDATE ora 8:00: La ora 8,00 votaseră 426.000 de români, 171.000 de voturi fiind din diaspora.

La votul din țară prezența era de 1,39%, față de 1,29% la aceași oră la parlamentarele din 2020.

Cea mai mare prezență la ora 8.00 este în județul Olt, respectiv de 1,87%. Urmează județele Ilfov și Dâmbovița cu o prezență de 1,78%, respectiv 1,76%.

Poliţia a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 104 sesizări de incidente electorale, dintre care 41 sunt în curs de verificare, transmite Agerpres. Cele mai multe sesizări au vizat continuarea propagandei electorale, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Au fost aplicate 32 de avertismente şi cinci amenzi, în valoare de 14.500 de lei, şi s-au întocmit dosare penale pentru săvârşirea a şapte posibile infracţiuni.

Românii votează, duminică, cei 137 de senatori și 332 de deputați din viitorul Parlament al României. Peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne. S-au înscris pe listele de candidați 31 de partide și alianțe, precum și 19 organizații ale minorităților.

Scrutinul are loc în paralel cu renumărarea voturilor exprimate în turul 1 al alegerilor parlamentare și a riscului ca formațiunile suveraniste să obțină un scor ce va îngreuna formarea unei majorități pro-europene.

Urnele din toată țara s-au deschis la ora 7.00 și vor rămâne deschise până la ora 21:00.

În străinătate, unde primele secții s-au deschis vineri la 20:00 (ora României), au votat 170.078 de români, un număr aproape dublu față de parlamentarele din 2020, dar mai mică decât la primul tur de la prezidențiale.

Spre deosebire de alegerile prezidențiale, alegătorii pot vota în țară unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință: în localitatea de domiciliu sau reședință, la secția unde sunt arondați în localitatea de domiciliu (adresa din cartea de identitate/buletin) dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor.

****