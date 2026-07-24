Live / O dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc în județul Buzău – Președintele României: Echipele instituțiilor cercetează zona și vor veni cu detalii despre incident

UPDATE:

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a transmis vineri că aceste incidente arată de ce România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei. Acesta i-a felicitat pe militarii români implicați în operațiunea de interceptare a dronei.



”Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize. Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea. România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a transmis Miruță printr-o postare pe Facebook.



UPDATE:

MApN a transmis vineri că aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.



”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.



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Știrea inițială:



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O dronă care a pătruns vineri în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16, a anunțat președintele României Nicușor Dan.

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român aflat la bordul unui F-16. Este important de subliniat că zona nu era locuită, motiv pentru care a putut să o angajeze de sus în jos. Acum, echipele instituțiilor cercetează zona și vor veni cu detalii despre incident”, a declarat președintele Nicușor Dan, în marja unui eveniment de afaceri prilejuit de vizita președintei Indiei în țara noastră.

Ulterior, președintele a postat și pe rețelele sociale despre incidentul de securitate.

În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.



Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 24, 2026

Drona, cel mai probabil de proveniență rusească – nu e clar încă dacă avea încărcătură explozivă

Incidentul reprezintă prima situație de la începutul războiului din Ucraina în care Armata României folosește muniție în spațiul aerian național pentru neutralizarea unei drone.

Conform unor surse citate de Digi24, avioanele românești au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea, din județul Călărași, după ce un echipaj italian aflat în misiune de poliție aeriană nu a reușit să neutralizeze aparatul. Drona, cel mai probabil de proveniență rusească, a încălcat spațiul aerian al României aflându-se în sudul județului Buzău, în zona Padina. Drona ar fi fost doborâtă deasupra unui câmp.

De notat că autoritățile au emis în cursul dimineții mesaje RO-ALERT pentru populația din zonă.

Acesta este un al doilea incident periculos cu drone aeriene rusești, după ce o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbușit în finalul lunii mai pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. În urma incidentului două persoane au fost rănite.

Informație în curs de actualizare

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