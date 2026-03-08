LIVE / Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 9-a. Atacul SUA și Israelului împotriva Iranului a intrat într-o nouă fază, vizând resursele energetice

Patru depozite de petrol şi un amplasament logistic folosit pentru transportul produselor petroliere au fost lovite sâmbătă noapte de Statele Unite şi Israel la Teheran şi în zonele apropiate, a declarat duminică un oficial iranian. Patru persoane au murit.

„Noaptea trecută, patru depozite de petrol şi un centru de transport de produse petroliere din Teheran şi Alborz au fost atacate de avioane inamice”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale Iraniene de Distribuţie a Produselor Petroliere, Keramat Veyskarami, pentru televiziunea de stat.

El a adăugat că cele cinci instalaţii „au fost avariate”, dar „incendiul a fost ţinut sub control”.

În replică, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a anunțat că a atacat rafinăria israeliană din Haifa, considerând atacul drept un răspuns direct pentru noile atacuri israeliene asupra infrastructurii energetice din Iran.

Donald Trump nu exclude trimiterea de trupe terestre în Iran

Sâmbătă, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că trupele terestre americane ar putea fi „posibil” să fie trimise în Iran, dar a adăugat că ar trebui să existe un „motiv foarte bun” pentru acest pas.

Trump declară deja victoria, promițând și mai multe atacuri. Într-o postare pe Truth Social, președintele a avertizat că „astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic”, spunând în același timp că noi ținte ar putea fi adăugate în curând. „Se ia în considerare serios distrugerea completă și moartea sigură, din cauza comportamentului greșit al Iranului, de zone și grupuri de oameni care nu au fost luate în considerare pentru a fi vizate până în acest moment”, a scris Trump.

De asemenea, el a susținut că Teheranul a cedat efectiv în regiune, spunând că președintele Pezeshkian s-a „predat” țărilor vecine și „a promis că nu va mai trage asupra lor”. Potrivit lui Trump, „Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neobosit al SUA și Israelului”.

Iran a atacat o instalație de desalinizare în Bahrain

Între timp, atacurile Iranului împotriva națiunilor din Golf aliate cu SUA par să continue, în ciuda faptului că președintele Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze pentru atacurile anterioare asupra regatelor bogate în petrol și a promis că acestea vor înceta.

Iranul a atacat o instalație de desalinizare din Bahrain. Duminică, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că un atac aerian american a avariat o instalație de desalinizare iraniană de pe insula Qeshm, avertizând că, procedând astfel, „SUA au creat acest precedent, nu Iranul”. O astfel de infrastructură este esențială pentru aprovizionarea cu apă potabilă în deșerturile aride ale Golfului.

Declarațiile contradictorii și mesajele dispersate din partea oficialilor iranieni subliniază o posibilă diviziune în cadrul sistemului de guvernământ de la Teheran, pe fondul informațiilor conform cărora Teheranul și-ar putea alege noul lider suprem în următoarele 24 de ore.

Pe teren, „al doilea front” al conflictului se extinde: raidurile aeriene și terestre israeliene asupra orașului libanez Nabi Chit din estul văii Bekaa au ucis cel puțin 41 de persoane, pe măsură ce luptele cu Hezbollah se intensifică. Beirutul este, de asemenea, bombardat din aer, clădiri întregi fiind distruse.

Între timp, Arabia Saudită declară că a interceptat recent două rachete balistice îndreptate spre baza aeriană Prince Sultan și drone care vizau câmpul petrolier Shaybah.

Președintele Iranului amenință cu noi atacuri asupra țintelor americane

Președintele Iranului a amenințat că va intensifica atacurile asupra țintelor americane în tot Orientul Mijlociu, în timp ce SUA și Israelul își continuă campania aeriană.

„Când suntem atacați, nu avem de ales decât să răspundem. Cu cât ne ne supun la mai multă presiune, cu atât răspunsul nostru va fi în mod natural mai puternic”, a declarat președintele Masoud Pezeshkian în comentariile video de duminică. „Iranul , țara noastră, nu se va înclina ușor în fața intimidării, opresiunii sau agresiunii – și nu a făcut-o niciodată.”

Teheranul este învăluit în fum duminică dimineață

Cerul de deasupra capitalei Iranului a fost acoperit de fum duminică dimineață, la câteva ore după ce atacurile israeliene au lovit instalațiile petroliere din Teheran, au arătat imaginile Associated Press.

Agenția iraniană de știri Fars a relatat că atacurile de sâmbătă au lovit patru instalații de depozitare a petrolului și un centru de transfer al producției de petrol din Teheran și Alborz. Patru șoferi de cisterne auto din facilitate au fost uciși, a relatat aceasta.

Atacurile au ridicat coloane de foc care au putut fi văzute în videoclipul AP ce au iluminat cerul sâmbătă noaptea.

Cititi si: SUA pregătesc aducerea încă unui portavion în Orientul Mijlociu și mută bombardiere strategice la baze din Marea Britanie

***