LIVE Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 8-a. Președintele Iranului sfidează SUA, în timp ce își cere scuze pentru atacurile asupra statelor arabe vecine

Președintele Iranului a declarat sâmbătă că cererea din partea Statelor Unite pentru o capitulare necondiționată este un „vis pe care ar trebui să-l ducă în mormânt”, relateazî Associated Press.

Președintele Masoud Pezeshkian a făcut declarația într-un discurs preînregistrat difuzat de televiziunea de stat.

De asemenea, el și-a cerut scuze pentru atacurile iraniene asupra țărilor din regiune, spunând că Teheranul le va opri și sugerând că au fost cauzate de o lipsă de comunicare în cadrul armatei. El a dat vina pe uciderea liderului suprem al țării și a altor oficiali de rang înalt pentru ceea ce pare a fi o pierdere a comenzii și controlului în forțele armate din ultimele zile.

Comentariile au venit în contextul în care atacuri intense au vizat statele arabe din Golf sâmbătă dimineață, în timp ce Israelul și Statele Unite și-au continuat loviturile aeriene care vizau Republica Islamică. Au existat atacuri repetate sâmbătă dimineață asupra Bahrainului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.

SUA spun că urmează bombardamente și mai intense

Deocamdată nu se întrevede un sfârșit previzibil al luptelor. Administrația președintelui american Donald Trump a aprobat o nouă vânzare de arme către Israel, în valoare de 151 de milioane de dolari, după ce a declarat că nu va negocia cu Iranul fără „capitularea necondiționată” a acestuia, iar oficialii americani au avertizat asupra unei viitoare campanii de bombardamente, despre care au spus că va fi cea mai intensă de până acum în conflictul care durează deja de o săptămână.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri într-un interviu televizat că „cea mai mare campanie de bombardamente” a războiului abia urmează.

Ambasadorul Iranului la ONU a declarat că țara sa „va lua toate măsurile necesare” pentru a se apăra.

O înregistrare video a Associated Press a arătat explozii și fum ridicându-se deasupra vestului Teheranului, în timp ce Israelul a declarat că a început un val larg de atacuri.

SUA și Israelul au atacat Iranul în valuri, vizând capacitățile sale militare, conducerea militară și politică și programul nuclear. Obiectivele și calendarul declarat pentru război s-au schimbat în mod repetat, deoarece SUA au sugerat că încearcă să răstoarne guvernul de la Teheran sau să sprijine o nouă conducere mai moderată.

În timpul luptelor au fost ucise cel puțin 1.230 de persoane în Iran, peste 200 în Liban și peste 12 în Israel, potrivit oficialilor din aceste țări. Șase soldați americani și-au pierdut viața

Iranul atacă statele din Golf pe măsură ce luptele se extind

Într-un semn al extinderii tot mai ample a conflictului armat, sirenele au sunat sâmbătă dimineață în Bahrain, în timp ce atacurile iraniene au vizat regatul vecin. Iar Arabia Saudită a declarat că a distrus dronele care se îndreptau spre vastul său câmp petrolier Shaybah și a doborât o rachetă balistică lansată spre baza aeriană Prince Sultan, care găzduiește forțe americane.

În Dubai, sâmbătă dimineață s-au auzit mai multe explozii, iar guvernul a declarat că a activat apărarea aeriană. Pasagerii care așteptau zboruri pe Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru călătorii internaționale, au fost conduși în tunelurile feroviare de sub vastul aerodrom după ce s-a declanșat alerta.

Mai târziu în acea dimineață, compania aeriană de curse lungi Emirates a declarat că „toate zborurile către și dinspre Dubai au fost suspendate până la o nouă notificare”.

La scurt timp după aceea, decizia a fost anulată, iar Emirates a declarat că compania aeriană își va relua operațiunile. Vestea a stârnit urale pe Aeroportul Internațional Dubai, unde pasagerii se adăpostiseră după ce au auzit o explozie puternică. Autoritățile nu au explicat dacă a fost o interceptare sau atac la aeroportul care este cel mai aglomerat din lume.

Petrolul ar putea ajunge la 150 dolari/baril

Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat într-un interviu acordat Financial Times că războiul ar putea „dărâma economiile lumii”, prevăzând o oprire pe scară largă a exporturilor de energie din Golf, care ar putea duce petrolul la 150 de dolari pe baril.

Prețul barilului de țiței american de referință WTI a crescut vineri la peste 90 de dolari pentru prima dată în peste doi ani.

Scriind pentru rețeaua media prin satelit Al Jazeera, finanțată de Qatar, un analist regional a avertizat că Iranul face „o greșeală strategică de proporții istorice”. Al Jazeera, o rețea media prin satelit panarabă deținută și finanțată de guvernul Qatarului, a fost folosită în trecut pentru a prezenta opiniile guvenului de la Doha cu privire la chestiuni regionale.

Sultan al-Khulaifi, cercetător senior la Centrul pentru Studii de Conflict și Umanitare, a scris: „Prin extinderea conflictului în Golf, Teheranul face exact ceea ce Israelul nu ar putea face singur: îndepărtează războiul de axa israeliano-iraniană și îl transformă într-o confruntare între Iran și vecinii săi arabi.”

Sâmbătă, ministrul apărării din Arabia Saudită și șeful armatei pakistaneze s-au întâlnit pentru a discuta modalități de a opri atacurile venite din Iran, a relatat agenția de presă saudită de stat. Prințul saudit Khalid bin Salman a discutat cu mareșalul Asim Munir la Riyadh despre atacurile iraniene. Arabia Saudită și Pakistanul, care deține arme nucleare, au semnat un pact de apărare reciprocă care definește orice atac asupra oricăreia dintre națiuni ca fiind un atac asupra ambelor state.

Tot sâmbătă dimineața, rachete provenite din Iran au forțat oamenii să intre în adăposturi antiaeriene în Israel, iar explozii puternice s-au auzit în Ierusalim. Serviciile de urgență israeliene nu au raportat pe moment victime.

Neînțelegeri în rândul conducerii iraniene

Declarația lui Pezeshkian de sâmbătă a precizat că consiliul de conducere al țării, format din trei membri, a fost în contact cu forțele armate cu privire la atacuri.

„Ar trebui să-mi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran, în numele meu”, a spus președintele. „De acum înainte, nu ar trebui să atace țările vecine sau să tragă rachete asupra lor, decât dacă suntem atacați din acele țări. Cred că ar trebui să rezolvăm acest lucru prin diplomație.”

Garda Revoluționară a Iranului, care s-a aflat în prima linie a războiului, răspunde doar liderului suprem al țării. Însă, un atac aerian israelian l-a ucis pe liderul suprem ayatollah Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, la începutul războiului pe 28 februarie.

Sunt raportate atacuri israeliene în estul Libanului

Grupul militant susținut de Iran, Hezbollah, a declarat că luptătorii săi s-au ciocnit cu o forță israeliană care a debarcat vineri seară în munții din estul Libanului.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat sâmbătă că cel puțin 16 persoane au fost ucise în atacurile israeliene ulterioare și alte 35 au fost rănite.

Israelul a efectuat mai multe valuri de atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, unde Hezbollah are o prezență importantă, dar unde locuiesc și sute de mii de civili.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că peste 200 de persoane au fost ucise de atacurile israeliene și peste 800 au fost rănite.

