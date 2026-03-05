Live / Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 6-a. Șeful Pentagonului: Ofensiva americano-israeliană ar putea dura până la opt săptămâni – Israelul lansează noi atacuri asupra Teheranului și Beirutului.

Armata israeliană a anunțat, joi, că începe o nouă serie de atacuri de amploare asupra Teheranului și că va continua să lovească și bastioanele grupării Hezbollah din Beirut, în a șasea zi de conflict.

Iranul continuă să fie bombardat de Israel de sâmbătă, când statul israelian a lansat o ofensivă comună cu Statele Unite care a dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Teheranul a răspuns cu atacuri constante împotriva Israelului și a țărilor aliate ale SUA din Golful Persic.

Agenția iraniană de presă Tasnim a afirmat că apărarea antiaeriană a Iranului a fost activată în jurul orei cinci dimineața și că s-au auzit mai multe explozii. Televiziunea qatareză Al Jazeera a identificat, de asemenea, cel puțin două atacuri asupra capitalei iraniene.

Potrivit informațiilor difuzate joi de agenția germană de presă dpa, armata israeliană a transmis că a distrus aproximativ 300 de lansatoare de rachete în Iran de la începutul actualului val de atacuri. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat că operațiunile vizând lansatoarele și depozitele de rachete au contribuit în mod semnificativ la scăderea numărului de rachete lansate zilnic din Iran.

Controlul asupra spațiului aerian iranian – miză majoră

„În mai puțin de o săptămână, cele două cele mai puternice forțe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spațiului aerian al Iranului”, iar din acel moment SUA vor începe să utilizeze bombe ghidate de înaltă precizie cu GPS și laser de 500, 1000 și 2000 de livre, din care SUA au stocuri nelimitate”, a declarat șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

El a adăugat că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni, potrivit EFE, preluată de Agerpres. „Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi și șase, opt sau trei”, a afirmat Hegseth, într-o conferință de presă la Pentagon. El a dat asigurări că SUA și Israelul sunt cele dictează în totalitate ritmul războiului.

La rândul său, șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, a declarat în aceeași conferință de presă că Washingtonul dispune de „suficiente muniții de înaltă precizie pentru sarcinile din teren, atât în plan ofensiv, cât și în cel defensiv”, dar a adăugat că nu va oferi cifre exacte din motive de siguranță operațională.

Iranul a atacat cu rachete Kurdistanul irakian

Iranul a anunțat, joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian, potrivit presei de stat. „Am vizat cu trei rachete sediile grupurilor kurde care se opun revoluţiei din Kurdistanul irakian”, se arată într-un comunicat militar citat de IRNA pe canalul său Telegram.

De la începutul ofensivei americano-israeliane împotriva Teheranului, regiunea autonomă Kurdistan, care găzduieşte trupe americane, a fost ţinta unor atacuri cu drone, majoritatea interceptate de apărarea aeriană.

