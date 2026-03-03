Live / Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 4-a – Israelul a atacat Teheranul și a intrat cu trupe în Liban. Complexul nuclear de la Natanz a fost avariat – Iranul continuă atacurile asupra statelor din Golf. Ambasada SUA din Arabia Saudită, lovită de drone

UPDATE:

Imaginile satelitare publicate marți par să arate deteriorarea complexului nuclear din orașul iranian Natanz, cel puțin două din interiorul complexului suferind daune semnificative, scrie presa israeliană.

UPDATE:

Numărul iranienilor uciși în atacurile americane și israeliene a crescut la 787, față de 555 ieri, anunță Semiluna Roșie iraniană. Pe de altă parte, șase membri ai armatei americane au fost uciși, trei dintre ei duminică, într-o bază militară din Kuweit, iar alți trei ieri, potrivit Sky News.

UPDATE:

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat că Strâmtoarea Ormuz este închisă oficial traficului maritim și că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze. Teheranul încearcă astfel să crească prețurile internaționale ale petrolului și gazelor și să creeze cât mai multe daune financiare și economice țărilor care susțin ofensiva americano-israeliană.

Știrea inițială

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a patra zi, în care armata israeliană a lansat lovituri simultane asupra capitalei Iranului, Teheran, precum şi asupra capitalei Libanului, Beirut, țară în care au și intrat cu trupe terestre. De cealaltă parte, Iranul a lovit mai multe state din regiune, inclusiv Ambasada SUA din Arabia Saudită. fără a face victime.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat marţi dimineaţă că el şi premierul Benjamin Netanyahu au autorizat IDF să intre şi să menţină poziţii pe teritoriul libanez pentru a preveni noi pericole la adresa comunităţilor israeliene de la graniţă.

Pe de altă parte, Ambasada SUA din Arabia Saudită a fost atacată peste noapte, marţi, de două drone suspectate a fi iraniene, iar alte două au lovit „în sau în apropierea” complexului diplomatic din Riad. Ambasada SUA din Kuweit a fost, de asemenea, lovită. Mai multe ambasade americane din regiune au emis în ultimele zile ordine de adăpostire la locul de muncă pentru personal şi i-au îndemnat pe cetăţenii americani să procedeze la fel.

Departamentul de Stat al SUA a ordonat plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesenţial şi a membrilor familiilor acestora din Iordania, Bahrain şi Irak, din cauza preocupărilor legate de securitate. Ambasadele din Kuweit şi cea din Arabia Saudită, vizate de atacuri iraniene, au fost închise temporar.

Trump: SUA au o rezervă nelimitată de arme

Președintele american Donald Trump a declarat că țara sa are o „rezervă nelimitată” de arme și că stocurile de muniții nu au fost niciodată mai mari, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu declanșat de atacul SUA și Israelului împotriva Iranului.

„Stocurile de muniții de rază medie și superioară ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari sau mai bune. Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de aceste arme. Războaiele pot fi purtate la nesfârșit și cu succes folosind doar aceste provizii (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!)”, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a adăugat însă că stocurile de arme avansate încă nu sunt la nivelul pe care și l-ar dori și l-a învinovățit pe predecesorul său, democratul Joe Biden, pentru că le-a dat gratis Ucrainei. „Statele Unite sunt pregătite și gata să câștige, în stil mare!”, a adăugat Trump.

Acest mesaj vine pe fondul escaladării conflictului în Orientul Mijlociu, de când Statele Unite și Israelul au bombardat Iranul sâmbătă, omorând sute de oameni, inclusiv pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit Agerpres.

Răspunsul Iranului a fost o serie constantă de atacuri împotriva Israelului și a bazelor militare americane din țări din regiune, cum ar fi Kuweit, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Cel puțin șase militari americani au murit de când a fost lansată operațiunea împotriva Iranului. Marți dimineață, ambasada SUA la Riad, în Arabia Saudită, a fost lovită de drone, fără a fi raportate victime în prima fază.

