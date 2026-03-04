LIVE Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 5-a / Israelul anunță doborârea, în premieră, de către un F-35 a unui avion iranian – Explozii puternice la Teheran – Kurzii vor să se alăture ofensivei împotriva Iranului

UPDATE:

Israelul a declarat că a lansat o „serie amplă de atacuri” asupra țintelor guvernamentale din Teheran, inclusiv împotriva biroului prezidențial.

În paralel, bombardamentele israeliene asupra Libanului continuă, fiind raportate atacuri în suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, considerată o bază de sprijin pentru gruparea militantă Hezbollah.

UPDATE:

Un submarin a atacat o navă iraniană în largul coastelor Sri Lankăi, iar operațiunile de salvare curs de desfășurare. 32 de marinari au fost răniți în incident și au fost internați în spital după ce au fost salvați de marină, potrivit unui purtător de cuvânt al Marinei din Sri Lanka.

UPDATE:

Armata israeliană afirmă că un avion F-35 al forțelor sale aeriene a doborât un avion iranian YAK-130 deasupra Teheranului. Reușita marchează prima lovitură înregistrată a avionului stealth asupra unui avion cu echipaj uman, potrivit ynetnews.com.

Știrea inițială

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi. Armata israeliană a anunţat, miercuri, că a început să atace obiective militare în Iran, în timp ce Statele Unite afirmă că au lovit aproape 2.000 de ţinte în patru zile. De cealaltă parte, Teheranul continuă să lanseze valuri de drone şi rachete împotriva Israelului şi bazelor americane aflate în ţări din Golful Persic.

La Teheran s-au auzit explozii puternice în această dimineață, în ziua când sunt programate funeraliile ayatollahului Ali Khamenei. Acesta ar urma să fie înlocuit de fiul său, Mojtaba, care ar fi fost deja ales lider suprem, potrivit presei israeliene.

În cursul nopții, numeroase rachete iraniene au vizat Israelul, declanşând focuri de interceptare. Resturi de rachete au căzut în Tel Aviv şi explozii au fost auzite din Ierusalim.

De la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că a ordonat portavionului nuclear Charles de Gaulle și dispozitivului său, incluzând avioane de luptă Rafale, aflate în Marea Baltică, să se îndrepte spre Marea Mediterană. În Cipru vor fi trimise fregata Languedoc și sisteme de apărare antiaeriană, a mai precizat președintele Franței.

Kurzii, în discuții cu SUA pentru posibile atacuri în Iran

Miliţiile kurde iraniene au consultat Statele Unite în ultimele zile pentru a afla dacă ar trebui să atace forţele de securitate iraniene din vestul ţării şi cum să o facă, susţin trei surse citate de lefigaro.fr, scrie news.ro.

Coaliţia kurdă iraniană, formată din grupuri cu sediul la frontiera irano-irakiană în regiunea semi-autonomă a Kurdistanului irakian, s-a antrenat pentru a lansa un astfel de atac în speranţa de a slăbi armata ţării, în timp ce Statele Unite şi Israelul bombardează ţinte iraniene.

Obiectivul ar fi acela de a crea un spaţiu care să permită iranienilor opuşi regimului islamic să se revolte, acum că liderul suprem Ali Khamenei şi alţi înalţi oficiali au fost ucişi de la începutul atacului americano-israelian de sâmbătă, au declarat două dintre surse.

Nu s-a luat încă nicio decizie finală cu privire la operaţiune şi calendarul acesteia, au adăugat sursele, care au dorit să rămână anonime pentru a putea vorbi liber despre chestiuni militare sensibile.

Grupurile au solicitat sprijinul militar al Statelor Unite, iar liderii irakieni din Erbil şi Bagdad au fost, de asemenea, în contact cu administraţia Trump în ultimele zile, au declarat acestea. Forţele sunt în discuţii cu Statele Unite cu privire la ajutorul CIA pentru furnizarea de arme, au declarat două dintre surse.

***