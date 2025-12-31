cursdeguvernare

miercuri

31 decembrie, 2025

Europa & Lumea

Lituania întărește granițele cu Rusia și Belarus: Poduri pregătite pentru explozibili, depozite antitanc și șanțuri defensive

De Iulian Soare

31 decembrie, 2025

Forțele Armate Lituaniene au început lucrări de fortificare la podurile și drumurile din apropierea graniței cu Belarus, ca parte a construcției Liniei de Apărare Baltice, potrivit presei locale.

Podurile vor fi echipate cu structuri pentru fixarea explozibilului, iar în apropiere au fost amenajate depozite pentru bariere antitanc și alte echipamente defensive.

Oficialii lituanieni precizează că lucrările fac parte din pregătiri de apărare preventivă și nu reprezintă o amenințare imediată, subliniind necesitatea informării publicului fără a provoca panică. Lucrările includ și plantarea de copaci pentru protecția drumurilor și adâncirea șanțurilor de drenaj care vor servi drept bariere suplimentare.


Lituania nu mai este legată de Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal, ceea ce permite armatei să folosească și mine antipersoană pentru securizarea frontierelor. Polonia, Letonia și Estonia își întăresc de asemenea granițele; Estonia a anunțat construirea primului dintre cele 600 de adăposturi de luptă planificate, sistemul urmând a fi finalizat până în 2027.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a îndemnat recent țările europene să fie mai bine pregătite pentru eventuale conflicte, subliniind că pregătirea preventivă este esențială.

(Citește și: ”Estonia își construiește o linie de fortificații lungă de 100 de km la granița de est”)

***


