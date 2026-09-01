Litrul de motorină s-a ieftinit cu 17 bani de marți, după reducerea cu încă 5 procente a accizei. Motorina e sub 10 lei/litru la Petrom și Socar

Prețurile litrului de motorină au scăzut, de marți, cu 17 bani per litru, odată cu aplicarea în perioada de 15 zile până la 15 septembrie 2026 a reducerii de 25% a accizei la motorina standard, majorată cu 5 puncte procentuale, de la 20%, în perioada 16-31 august.

Reducerea de 25% a accizei a survenit în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul de stabilire al accizei dinamice, introdus prin Legea nr.162/2026, iar de la 16 septembrie va fi aplicat ori un alt nivel al accizei, ori același nivel, în funcție de evoluțiile din piața internațională.

În toate lanțurile mari de benzinării s-a produs ieftinirea programată, odată cu intrarea în vigoare a noii accize reduse.

Astfel, prețul carburantului marți dimineață, în benzinăriile Petrom și Socar, au scăzut sub 10 lei/litru, respectiv la 9,97 lei/litru, conform datelor din aplicația online prețcarburant.ro. La MOL și OMV, prețul mediu al litrului de motorină este de 10,04 lei, respectiv 10,03 lei. În benzinăriile Rompetrol și Lukoil prețul mediu al litrului de motorină ajunge la 10,19 lei (cu minim de 10,14 lei), respectiv 10,23 lei la Lukoil (vezi poză prețuri motorină 01.09.2026 mai jos).

Reducerea e relevantă inclusiv pentru transport și logistică, unde evoluția prețului motorinei se reflectă în costurile unei game largi de bunuri și servicii

Amintim că reducerea accizei reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă (față de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă în perioada 16-31 august).

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Reducerea de 25% a accizei s-a tradus într-o ieftinire totală, cu tot cu luarea în calcul a efectului de TVA, de 85 de bani/litrul de motorină.

Acciza se poate ajusta la fiecare două săptămâni, în funcție de variația anumitor indicatori

Conform comunicatului transmis de Ministerul Finanțelor, actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă dinamica recentă din piața de profil variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +45,65%, iar variația prețului mediu standard (VM) este de +25,45%.

Aceste date impun, conform formulei legale, extinderea reducerii la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

„Intervenția vizează limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în sectorul de transport și logistică, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanțelor va monitoriza continuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, arată Ministerul Finanțelor.

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