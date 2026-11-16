Listarea Anthropic, puternic suprasubscrisă – persistă temeri privind capacitatea companiei de a genera veniturile așteptate

Oferta publică iniţială (IPO) a Anthropic atrage un interes puternic din partea investitorilor instituţionali, depăşind cererea înregistrată în primele zile ale procesului de listare a SpaceX, însă participanţii la piaţă ridică întrebări privind capacitatea dezvoltatorului chatbotului Claude de a-şi menţine avantajul competitiv în domeniul inteligenţei artificiale, transmite Reuters, citând surse apropiate tranzacţiei.

Anthropic şi băncile care coordonează listarea organizează întâlniri cu potenţiali investitori în New York, Boston şi San Francisco, în cadrul unei campanii de prezentare care urmează să se încheie miercuri, când este aşteptată stabilirea preţului ofertei, în valoare de aproximativ 64 de miliarde de dolari.

Potrivit surselor, cererea pentru acţiunile Anthropic a depăşit de două ori numărul titlurilor disponibile încă de marţi, prima zi a prezentărilor. Până joi, ordinele de subscriere ajunseseră la un nivel de şase ori mai mare decât oferta, comparativ cu o suprasubscriere de două ori înregistrată de SpaceX la sfârşitul celei de-a doua zile a propriului proces de listare.

Deşi un asemenea nivel al cererii nu este neobişnuit pentru ofertele publice foarte aşteptate, bancherii şi investitorii consideră rezultatul remarcabil având în vedere dimensiunea tranzacţiei Anthropic. Aceştia anticipează o creştere semnificativă a ordinelor de cumpărare până la încheierea perioadei de prezentare.

Interesul ridicat nu elimină însă incertitudinile privind perspectivele companiei. Investitorii încearcă să stabilească dacă Anthropic îşi poate păstra poziţia în dezvoltarea modelelor avansate de inteligenţă artificială, în condiţiile în care rivali precum Google, divizie a Alphabet, recuperează rapid decalajul tehnologic.

O altă întrebare importantă priveşte capacitatea chatbotului Claude de a-şi extinde avantajul din domeniul programării către piaţa mai largă a activităţilor profesionale bazate pe cunoştinţe. Investitorii analizează dacă industria AI va ajunge să fie dominată de una sau două companii sau dacă va permite existenţa mai multor furnizori importanţi, capabili să practice preţuri ridicate.

Unii participanţi la prezentările Anthropic şi-au exprimat nemulţumirea faţă de informaţiile furnizate. Un investitor a declarat că reprezentanţii companiei nu au oferit răspunsuri detaliate la anumite întrebări, în timp ce la una dintre întâlniri nu a fost disponibilă posibilitatea participării prin teleconferinţă pentru adresarea de întrebări, o abatere de la practicile obişnuite ale proceselor de listare.

Potrivit acestuia, reprezentanţii Goldman Sachs şi Morgan Stanley s-au limitat în mare parte la prezentarea unor declaraţii pregătite anterior. Morgan Stanley a refuzat să comenteze, Goldman Sachs nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters, iar Anthropic a refuzat să comenteze informaţiile privind cererea pentru acţiuni şi observaţiile investitorilor.

Evaluarea Anthropic reprezintă o altă sursă majoră de dezbatere, în condiţiile în care estimările privind creşterea veniturilor diferă considerabil. Proiecţiile utilizate de unele bănci indică venituri de aproximativ 270–280 de miliarde de dolari în 2028, cifră care constituie principalul reper pentru calcularea valorii companiei.

Unele estimări ale analiştilor instituţiilor financiare indică venituri de 52–53 de miliarde de dolari în 2026 şi de 135–137 de miliarde de dolari în 2027. În schimb, anumiţi investitori care intenţionează să cumpere acţiuni Anthropic anticipează rezultate cu 10–15% peste aceste proiecţii pentru cei doi ani.

Există însă şi evaluări mult mai prudente. Un investitor care a analizat oferta, dar a decis să nu participe, estimează pentru 2028 venituri cu aproximativ 30% sub nivelul prognozat de analiştii instituţiilor financiare.

Diferenţele reflectă dificultatea evaluării unei companii cu o creştere foarte rapidă, dar cu perspective competitive încă incerte. În modelele financiare utilizate pentru Anthropic apar drept repere inclusiv SpaceX şi compania de securitate cibernetică CrowdStrike, deşi niciuna nu reprezintă un concurent direct.

Spre deosebire de SpaceX, a cărei evaluare s-a bazat pe estimări ale veniturilor pentru 2029, considerate de unii investitori excesiv de optimiste, analiza valorii Anthropic se concentrează pe proiecţiile pentru 2028, un orizont mai apropiat de momentul listării.

Sursele au avertizat că detaliile ofertei, inclusiv nivelul cererii şi evaluările investitorilor, se pot modifica înainte de stabilirea preţului final al acţiunilor.

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