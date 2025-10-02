Grup EM, care deține Electromontaj, va derula un IPO – Vrea listarea pe piața AeRO și atragerea a 75 mil. lei

Grup EM, jucător în domeniul infrastructurii energetice și acționarul majoritar al Electromontaj (53%), va derula începând de vineri o ofertă publică inițială (IPO) prin care urmărește să atragă până la 74,6 milioane de lei de la investitori. IPO-ul va fi urmat de listarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform prospectului realizat de TradeVille și publicat de Grup EM pe pagina proprie.

Societatea intenționează să emită cel mult 1,929 milioane de acțiuni noi, cu o valoare nominală unitară de 10 lei, ce vor putea fi subscrise la un preț cuprins între 34 şi 40 de lei pe titlu. Prețul final de ofertă va fi determinat de emitent, împreună cu intermediarul, pe baza subscrierilor valide, se arată în prospect.

De notat că Grup EM este controlat de familia Bîlteanu (Gheorghe și Dragoș Bîlteanu) prin două societăți înregistrate în Cipru: Albertha Enterprises din Cipru (60% control asupra EM) și Stintelo (39,99% din companie). Cele două, Albertha Enterprises și Stintelo, sunt deținute în proporție de 100% de Gheorghe Bîlteanu, potrivit prospectului.

Oferta pentru 10% din companie se va derula de vineri până în 16 octombrie

Oferta se va derula în perioada 3 – 16 octombrie, subscrierea minimă fiind de 60 acțiuni. ”Emitentul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de ofertă, de a decide închiderea anticipată sau de a modifica alte elemente ale ofertei”, conform documentului.

Conform prospectului, fondurile strânse în urma operaţiunii de piaţă vor permite emitentului să finanţeze activitatea curentă a grupului, a proiectelor aflate în derulare şi/sau a proiectelor noi. În principal, se urmăreşte majorarea capitalului social al Electromontaj până la 36 milioane lei – în funcţie de fondurile atrase în cadrul ofertei – în vederea susţinerii capitalului de lucru, necesar derulării portofoliului de proiecte contractate.

Diferenţa va fi destinată finanţării aportului propriu al grupului la achiziţia şi dezvoltarea proiectelor de producere de energie, servicii şi sisteme de stocare de energie, distribuţie de energie electrică, precum şi a proiectelor dezvoltate de societăţile EM Power şi EMP Grid. EM Power este o companie activă în România în domeniul energiei electrice, cu un accent puternic pe producerea şi furnizarea de energie din surse regenerabile, în vreme ce EMP Grid activează în domeniul distribuţiei de energie electrică, conform informaţiilor din prospect.

La prețul minim din ofertă, capitalizarea Grup EM ar fi de 655 milioane lei

Pentru anul trecut, Grup EM a raportat venituri din exploatare de 1,05 miliarde lei, cu 16% peste cele de anul precedent, în vreme ce, în anul anterior, veniturile Grup EM s-au ridicat la 629,2 milioane lei. Profitul net a fost de 73 milioane lei anul trecut, cu 17% sub cel din anul 2023, în vreme ce, în anul 2022, emitentul a raportat un rezultat net de 47,1 milioane lei.

Grup EM deţine 53,2% din Electromontaj, care, la rândul său, controlează societăţile Emfor, Iproeb, Electromontaj Filiala Bucureşti, Pro ELM Electrice, Paper Invest, Electrotehnica şi RV Active.

Anul trecut, Electromontaj, în parteneriat cu Konèar Engineering Ltd., a anunţat câştigarea licitaţiei pentru retehnologizarea hidrocentralei Vidraru, una dintre cele mai mari hidrocentrale din ţară, cu o putere instalată de 220 MW.

***