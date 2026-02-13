IPO-ul Electro-Alfa, încheiat cu succes. Compania se va lista la BVB cu o capitalizare de 1,7 mld. lei și un free-float de 35%

Electro-Alfa International, companie cu capital majoritar românesc și unul din principalii producători de echipamente electrice, a finalizat cu succes o ofertă publică inițială (IPO) în urma căreia a atras 580 milioane de lei, potrivit unui comunicat. Societatea a emis 66 milioane de acțiuni, care vor intra la tranzacționare în jurul datei de 3 martie.

Lansată pe 2 februarie, oferta a fost închisă anticipat pe 6 februarie, în unei cereri ridicate din partea investitorilor, atât de pe tranșa de retail, unde suprasubscrierea a fost de peste 5800%, cât și pe tranșa de investitori instituționali.

În urma IPO-ului, compania a atras în acționariat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, care au fiecare câte o participație de peste 5% din capitalul social.

Suma atrasă a fost de aproximativ 580 mil. lei, pentru aproximativ 66 milioane de acțiuni nou emise – echivalentul unui free-float de 35%

Oferta a fost structurată în două tranșe: cea destinată investitorilor de retail și cea a investitorilor instituționali. În tranșa de retail, investitorii care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preț de 8,4075 lei/acțiune, în timp ce subscrierile investitorilor instituționali s-au realizat la prețul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acțiune.

În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Având în vedere cererea ridicată, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.

“Pentru mine, listarea Electro-Alfa International este un moment cu o încărcătură emoțională puternică. Acum peste 30 de ani am pornit la drum cu multă muncă, curaj și încredere că putem construi ceva durabil în România. Am crescut pas cu pas, alături de o echipă dedicată și de parteneri care ne-au fost aproape în fiecare etapă. Faptul că instituții precum BERD și fonduri de pensii importante, precum NN Pensii, au ales să investească în Electro-Alfa International reprezintă o validare puternică a parcursului nostru. În același timp, ne bucură încrederea acordată de investitorii individuali care au decis să ni se alăture. Este o responsabilitate mare și vom continua să dezvoltăm compania cu aceeași seriozitate, modestie și determinare cu care am început în 1991”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa International, citat în comunicat.

Capitalizare bursieră de 1,7 mld. lei

În același timp, Victoria Zinchuk, EBRD Head of Office, Romania, a precizat: „Parteneriatul nostru cu Electro-Alfa marchează o etapă importantă în consolidarea sectorului industrial și al pieței de capital din România. Suntem mândri să sprijinim o companie care îmbină o expertiză solidă în inginerie cu o viziune puternică de creștere, inovare și modernizare. Această investiție reflectă încrederea pe care o avem în conducerea Electro-Alfa și în strategia sa pe termen lung, iar noi așteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape pe măsură ce compania își extinde capacitățile, accelerează agenda de cercetare și dezvoltare și continuă să ofere soluții de înaltă calitate pentru infrastructura critică a României”.

Capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International după ofertă se ridică la aproximativ 1.700 milioane lei, echivalentul a 390 milioane dolari sau 327 milioane euro. Acțiunile Electro-Alfa International urmează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul EAI, data estimată pentru debutul tranzacționării fiind 3 martie 2026.

Conform companiei, fondurile atrase în urma IPO-ului vor fi utilizate pentru susținerea strategiei de creștere, incluzând aici achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.

