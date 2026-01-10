Anul marilor proiecte: Finanțele au publicat lista marilor investiții publice prioritizate – Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură ale Guvernului în 2026 / Portofoliu total de 91 mld. euro

Ministerul Finanțelor a publicat, vineri, lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative, practic cele mai importante proiecte de infrastructură ale Guvernului.
Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare, potrivit Ministerului.
Printre obiectivele principale se numără autostrăzile A7, A1 şi A8, construcţia spitalelor regionale de urgenţă la Iaşi, Cluj şi Craiova şi Magistrala 6 de metrou spre Otopeni.
Peste 90 mld. euro în proiecte de investiții
Portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei (aproximativ 91 de miliarde de euro), ierarhizate după punctajul obţinut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici.
În cadrul procesului de ierarhizare realizat la nivelul ordonatorilor principali de credite, următoarele obiective de investiții ocupă poziții prioritare:
- Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), Autostrada A1 (Secțiunile Sibiu – Pitești) și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni).
- Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara.
- Sănătate: Construcția celor trei Spitale Regionale de Urgență (Iași, Cluj-Napoca și Craiova) și a unităților spitalicești noi finanțate prin programe strategice.
- Transport Urban: Extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă).
- Mediu și Managementul Apelor: Proiecte de protecție a zonei costiere și amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundații.
Ministerul Finanțelor a mai transmis că monitorizează permanent execuția acestor proiecte pentru a asigura o alocare bugetară optimă și pentru a sprijini ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanță. Prioritizarea corectă permite direcționarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică, potrivit Ministerului Finanțelor.
(Citește și: ”Analiză ING: România intră în 2026 cu „fereastra” fondurilor UE larg deschisă. Deficitul bugetar va rămâne mare, la fel inflația și dobânzile – De când ar putea să-și revină consumul și unde va fi cursul Euro/Leu”)
***
Un răspuns
Frecangeala!
Anul ăsta nu se mai lanseaza niciun proiect rutier, feroviar ca nu sunt bani!
Probabil nici in 2027!
Si dacă s-ar relua in 2028 ciclul investitiilor oare nu va mai sta România pe hold inca 2 sau 3 ani?😵
Nu inteleg de exemplu de ce nu se face DEx Arad-Oradea?
La cat se recuperează ANAF-ul si DNA din furaciuni!
Plys Agentia aia de Recuperatori care nu face nimic!😡