Lista priorităților legislative ale PNL pentru sesiunea de toamnă: reforma administrativ-teritorială, printre ele

Reforma administraţiei publice centrale şi a companiilor de stat, reforma administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari și legea lustraţiei, sunt priorităţile legislative ale PNL pentru sesiunea de toamnă a Parlamentului.

Reforma administrației centrale și a companiilor de stat

Un stat mai suplu și mai eficient. Mai puțină birocrație, mai puține structuri inutile și sinecuri, criterii reale de performanță și responsabilitate pentru banul public.

Reforma administrativ-teritorială

România nu mai poate funcționa după o organizare administrativă desenată în 1968. Trebuie să adaptăm administrația la România de astăzi: la populația actuală, la economie și la nevoile reale ale comunităților.

Reforma electorală

Un Parlament mai suplu și o administrație locală dimensionată corect. Reducerea numărului de parlamentari și de aleși locali trebuie să devină realitate. Reforma statului trebuie să înceapă și cu noi, oamenii politici.

Reforma bugetului asigurărilor de sănătate

Românii contribuie cu miliarde la sănătate și au dreptul să știe unde ajung acești bani. Mai multă transparență, eficiență și, înainte de toate, banii să urmeze pacientul.