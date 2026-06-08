Lista miniștrilor, finalizată miercuri. Eugen Tomac spune că nu vor exista membri de partid nici la nivelul secretarilor de stat

Lista cabinetului propus va fi finalizată miercuri și niciun ministru și secretar de stat nu va fi membru de partid, a declarat premierul desemnat Eugen Tomac, luni, după discuțiile pe care le-a avut cu echipa PNL, în încercarea de obținere a celor 233 de voturi necesare aprobării Guvernului tehnocrat.

De asemenea, el a spus că are încredere în conducerea PNL pentru a-i da un vot de încredere şi pleacă încrezător de la această întâlnire.

Principalele declarații ale lui Eugen Tomac:

„Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internaţional extrem de tensionat şi plin de provocări. Avem o serie de urgenţe ce izvorăsc din angajamentele pe care le are România în prezent, PNRR-ul, jaloanele şi obligaţia de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să-şi poată lua banii pe care îi primeşte gratis de la Uniunea Europeană sau prin imprumut. Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiţi în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE”.

„Avem obligaţia pentru a transmite un semnal de responsabilitate, să pregătim în termenii prevăzuţi de lege viitorul buget”.

„Am o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidul Naţional Liberal pentru a-mi da un vot de încredere”.

„Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate şi eu sunt pregătit să duc mai departe, cu foarte multă responsabilitate, acest drum pe care România merge în clipa de faţă”.

„Fiecare zi în care ţara noastră nu are un guvern, este o problemă care aduce la rând un set de probleme extrem de complexe care afectează viaţa de zi cu zi a fiecărui român”.

„Nu este un moment fericit, de aceea cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înţelepciune, maturitate şi responsabilitate faţă de fiecare cetăţean român”, a completat el.

„Îmi asum această responsabilitate pentru că înţeleg perfect ce se întâmplă, am capacitatea şi experienţa necesară şi determinarea pentru a lua decizii importante şi evident că sunt pregătit să discut cu fiecare actor politic şi să exprim deplina mea disponibilitate, bună credinţă, pentru a gestiona un cabinet necesar în momentul de faţă, tocmai pentru a depăşi acest moment neplăcut”.

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