Lista miniștrilor din Cabinetul Siegfried Mureșan – luni vor fi audiați în comisii

Siegfried Mureșan și partidele care îl sprijină, PNL, USR și UDMR au definitivat componența Cabinetului care va fi prezentat săptămâna viitoare Parlamentului, după ce toate cele trei formațiuni au aprobat vineri nominalizările pentru portofoliile ce le revin.

Premierul desemnat va depune, sâmbătă, la Parlament Programul de guvernare şi lista de miniştri. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a precizat că Programul de guvernare a fost aprobat în unanimitate în şedinţa conducerii formaţiunii şi s-au validat numele de propuneri pentru ministere.

Într-un comunicat de presă transmis după şedinţă, PNL anunţă că „susţine un program de guvernare pentru modernizarea României, care continuă reformele începute de Guvernul Ilie Bolojan şi pune accent pe creşterea economică în condiţii de responsabilitate faţă de finanţele ţării”.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a informat conducerea PNL că va depune sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi întreaga listă a miniştrilor, listă care va include, pe lângă miniştrii liberali, şi miniştrii propuşi de USR şi UDMR.

„Mergem în Parlament pentru a arăta responsabilitatea şi seriozitatea noastră, dar şi pentru ca românii să vadă cum se poziţionează partidele. Mă aştept ca audierile şi votul de învestitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare astfel încât marţi, cel târziu miercuri să încheiăm procedura”, a explicat premierul desemnat.

Reamintim că premierul desemnat se bazează deocamdată pe doar 177 de voturi din 233 necesare.

Lista miniștrilor propuși de PNL:

Vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne – Mircea Abrudean

Ministerul Finanţelor – Alexandru Nazare (independent)

Ministerul Justiţiei – Andrea Chiş, ministru independent, aprobat de toate cele trei partide

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale – Raluca Turcan

Ministerul Sănătăţii – Oana Gheorghiu

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Dragoş Pâslaru

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Mihai Dimian

Ministerul Energiei – Sebastian Burduja

Lista miniștrilor USR

”Comitetul Politic al USR, reunit astăzi în şedinţă, a aprobat intrarea USR la guvernare şi lista de miniştri propuşi. De asemenea, a aprobat programul de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de către premierul desemnat, Siegfried Mureşan, program axat pe o mai bună gestionare a banului public şi îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor”, a transmis, vineri, USR, într-un comunicat de presă.

Lista miniştrilor propuşi de USR pentru a face parte din Guvernul Mureşan:

Radu Miruţă – Ministerul Apărării Naţionale

Deputat de Gorj, 41 de ani, doctor în Telecomunicaţii, fost inginer software şi consultant Cisco. La Apărare, a accelerat înzestrarea prin SAFE (15 proiecte aprobate, prima tranşă de 2,5 mld. euro), a întărit apărarea antidronă la graniţa cu Ucraina, inclusiv cu sprijin NATO, şi a schimbat regulile de carieră militară ca să primeze meritul.

Diana Buzoianu – Ministerul Mediului

Avocată, deputată USR din 2020, ministră din iunie 2025. A reformat Romsilva (de la 41 de direcţii la 19) şi a trimis la Parchet nereguli de peste 46 mil. lei. A lansat sistemul de monitorizare a pădurilor cu AI şi LiDAR şi a întărit Garda de Mediu. A atras 118 mil. euro din fonduri externe în 10 luni şi a obţinut un buget-record pentru baraje şi diguri.

Oana Ţoiu – Ministerul Afacerilor Externe

Ministrru din iunie 2025, fostă vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor. A dus România la 24 din 25 de avize pentru aderarea la OCDE. A recrutat 77 de diplomaţi prin concurs şi a simplificat serviciile consulare (peste 500.000 în 2026). A repatriat peste 6.000 de români din Orientul Mijlociu. A răspuns ferm Rusiei după atacul de la Galaţi şi a susţinut constant parcursul european al Republicii Moldova.

Cătălin Drulă – Ministerul Transporturilor

Deputat de Timiş, 45 de ani, informatician format la Toronto, fost inginer la Zipline şi fondator al Asociaţiei Pro Infrastructură. În cele opt luni de mandat din 2021, a deblocat şantiere şi a atras 3,7 mld. lei din fonduri europene. A inclus A7 (Autostrada Moldovei) în PNRR şi a făcut ordine la Metrorex. Multe proiecte inaugurate ulterior au pornit în mandatul lui.

Irineu Darău – Ministerul Economiei

Informatician şi antreprenor, senator de Braşov, ministru din decembrie 2025. A securizat peste 907 mil. euro din PNRR, cu toate jaloanele îndeplinite. A relansat producţia de muniţie NATO la Sadu II şi Cugir şi a redeschis mina de grafit de la Baia de Fier. A salvat finanţarea pentru circa 3.200 de firme din Start-Up Nation şi a redus aparatul ministerului, cu economii de 2,7 mil. lei pe an.

Lista miniștrilor UDMR

Consiliul Permanent al UDMR a decis că formaţiunea va sprijni învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan şi va participa la guvernare.

”Românii au nevoie de o guvernare complet funcţională, eficientă, care să poată lua decizii, să aprobe bugetul pentru perioada următoare şi să îndeplinească cele mai importante sarcini cu care se confruntă ţara. (…) În această situaţie, politica responsabilă înseamnă că fiecare partid parlamentar îşi asumă în mod clar responsabilitatea pentru propria decizie. UDMR a făcut asta. Susţinem premierul ales, susţinem programul dezvoltat în comun şi ne asumăm şi munca guvernamentală care ne revine”, arată reprezentanţii UDMR.

Lista și portofoliile:

Tánczos Barná – vicepremier şi ministru al Agriculturii.

Cseke Attila – Ministerul Dezvoltării

Ötvös Koppány – Ministerul Culturii

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