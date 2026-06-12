Lista finală a guvernului Tomac: De la ambasadori la rectori și oameni de afaceri/ Cei suspectați că sunt oamenii PSD nu au fost eliminați

Lista completă a guvernului propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, a fost trimisă vineri partidelor parlamentare. Propunerile considerate apropiate PSD, precum Ionuț Mașala, la Ministerul Transporturilor, au fost menținute.

Adrian Paphagi, care s-a retras de la Ministerul Culturii, a fost înlocuit cu Mihai Ghyka, descendent al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Omul de afaceri a revenit după Revoluție în România (din Canada) și a fost secretar de stat în Ministerul Culturii în perioada 2015-2016, când premier era Dacian Cioloș.

La Sănătate este propus Șerban Dragosloveanu, managerul spitalului de Ortopedie din București, numit în această poziție de primarul general Nicușor Dan.

Pentru învestirea guvernului, Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Lista Guvernului Tomac:

Prim-ministru: Eugen Tomac

Viceprim-ministru, Ministru, Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Sorin Costreie, profesor universitar la Universitatea București, cu relații importante în lumea academică occidentală. A condus rețeaua UNICA și a coordonat alianța europeană CIVIS la nivelul Universității din București.

Viceprim-ministru, fără portofoliu: Valeriu Nistor

Viceprim-ministru, fără portofoliu: Bogdan Dumitru

Ministru, Ministerul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan, actualul consul al României la Madrid, fost secretar de stat în MAI în Guvernul Cioloș, consul la Chișinău și Roma.

Ministru, Ministerul Finanțelor: Ionuţ Simion, consultant fiscal și lider de business, doctor în economie și profesor asociat la ASE. A fost Country Managing Partner al PwC România.

Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuţ Maşala, director economic în cadrul CNAIR, unde a ocupat poziții politice ca economist și șef de serviciu. Este unul dintre miniștrii percepuți ca oameni ai PSD.

Ministru, Ministerul Justiției: Cosmin Soare-Filatov

Ministru, Ministerul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO

Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma

Ministru, Ministerul Sănătății: Ştefan Dragosloveanu

Ministru, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor, rector al ASE, a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii în perioada aprilie 2004 – ianuarie 2005, sub mandatul lui Ilie Sârbu (PSD).

Ministru, Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu, ambasadorul român în Franța

Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru, secretar de stat în MIPE responsabil de PNRR, fost secretar de stat la Finanțe în Guvernul Ciolacu, apropiată a lui Marcel Boloș.

Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceaţă, de peste un deceniu în cadrul acestei instituții, este acum secretar general adjunct. A fost un colaborator apropiat al fostului ministru Grațiela Gavrilescu.

Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar

Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaş

Ministru, Ministerul Culturii: Mihai Ghyka

Ministru, Ministerul Energiei: Andrei Covatariu, expert în energie, securitate energetică și politici climatice, cadru didactic asociat la ASE București. A lucrat în consultanță, management de business și a ocupat funcții de top în companii precum IBM România și Vodafone România.

Eugen Tomac se declară foarte optimist în legătură cu posibilitatea formării Guvernului

PNL a anunțat joi că nu va vota un Cabinet Eugen Tomac, lucru pe care-l va vota vineri și USR, însă premierul desemnat de președintele Nicușor Dan s-a declarat în mod repetat foarte încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare învestirii.

Parlamentarii liberali nu vor fi prezenţi la dezbateri sau vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota.

Un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire, iar propunerea este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are, a mai spus Bolojan. „Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social-Democrat de răspunderea pe care o are pentru situaţia în care am ajuns”.

„Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui Guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi ‘Prezent, nu votez’. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un Guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și, deci, nu este o soluție guvernamentală în momentul de față”, a explicat Bolojan, după ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului.

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„În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiile noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan decizia PNL.

El a menţionat că ”este foarte probabil ca, în această situaţie, să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce iniţiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat şi care ne creează probleme legate de menţinerea angajamentelor noastre ca ţară în contextul deficitului mare pe care trebuie să îl reducem în continuare”.

„Din aceste motive care ţin de rezultatele şi de responsabilitatea unui astfel de guvern, am luat decizia să nu susţinem învestirea lui”, a anunţat Bolojan.

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