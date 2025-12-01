Link-Video / A fost lansat ”Spiritul Timpului” – podcastul CursDeGuvernare, cu Ilie Bolojan ca interlocutor al primului episod. Ce e ”Spiritul Timpului”

Vocea și chipul, vocea sau chipul. Un gen publicistic care nu trebuie să lipsească din panoplia unui producător de informații, analize, interviuri și sinteze. :

la pasul către cititor, CursDeGuvernare mai adaugă, azi, 1 Decembrie 2025, unul: cel către ascultător și privitor, prin podcastul Spiritul Timpului.

A vorbi despre spiritul unui timp e o întreprindere atât de solicitantă încât ne sperie puțin, dar ne și motivează: tocmai de aceea încercăm să organizăm prezența umană de dincolo de text, în 9 sectiuni, pentru a le putea articula mai bine în zarva vieții din jur, astfel că realitatea brută capătă denumiri metaforice:

Banii lumii, Epoca de siliciu, Istoria pe cont propriu, Oameni – Maeștri – Idoli, Renașterea, U/DisTopia, Punctul de la i, În viitor cu mintea întreagă și, la capătul lor, Twelwe o clock – editorialele audio ale redactorului-șef. Toate, disecate împreună cu acel gen de oameni care chiar știu ce vorbesc.

Genul ăsta de abordare jurnalistică ne ajută și altfel – nu doar cu avantajul de-a asculta și vedea realitatea povestită sau explicată din mințile acestor oameni, ci și într-un mod practic:

în orele petrecute săptămânal în trafic, în metrou, trebăluind acasă – vocile acestea ne pot însoți ca să umple un timp care pare că se contractă pentru fiecare dintre noi în corvoada zilnică.

Am pornit în această aventură care va fi o experiență nu doar pentru noi ci si pentru ascultătorii/spectatorii noștri. Asemenea celorlalte ”produse” care se rotesc în jurul CursDeGuvernare, toate cu conținut propriu și diferit de cel al ”fraților” săi (revista exclusiv print CRONICILE și Conferințele CDG), și Spiritul Timpului va fi high level. Highest level.

Primul episod – cu Ilie Bolojan, despre tot felul de lucruri, dar mai ales despre ce înseamnă să vii din România în politica de la București.

Un link la primul episod, cu prim-ministrul Ilie Bolojan – la LINK:

Simțul urgenței: România în politica de la București

