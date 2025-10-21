Linia frontului din Ucraina – „punctul de plecare al negocierilor” cu Putin. Zelenski și liderii europeni susțin poziția SUA, într-o declarație comună

Linia frontului dintre forţele ucrainene şi ruse trebuie să fie „punctul de plecare” al negocierilor de pace, au afirmat marţi, într-o declaraţie comună, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni.

„Susținem cu tărie poziția președintelui Trump, potrivit căreia luptele trebuie să înceteze imediat, iar linia de contact actuală ar trebui să constituie punctul de plecare al negocierilor. Rămânem fideli principiului conform căruia frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, se arată în documentul semnat de Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, șefa guvernului italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, precum și de premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Semnatarii documentului remarcă faptul că „tacticile de tergiversare ale Rusiei au demonstrat de nenumărate ori că Ucraina este singura parte care ia în serios pacea”.

„Cu toții putem vedea că Putin continuă să aleagă violența și distrugerea. Prin urmare, suntem convinși că Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție posibilă – înainte, în timpul și după orice încetare a focului. Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei Rusiei și asupra industriei sale de apărare, până când Putin va fi gata să facă pace. Elaborăm măsuri pentru a utiliza întreaga valoare a activelor suverane imobilizate ale Rusiei, astfel încât Ucraina să dispună de resursele de care are nevoie”, se mai arată în declarația comună.

Liderii se vor reuni la sfârșitul acestei săptămâni în cadrul Consiliului European și al „Coaliției celor care vor” să acționeze pentru a discuta despre modul în care se poate avansa în această direcție și se poate continua sprijinirea Ucrainei.

Susținere pentru împrumutul din activele rusești blocate

O „susţinere largă” există în cadrul Uniunii Europene (UE) în vederea mobilizării activelor ruseşti blocate cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro, anunţă luni şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

Liderii UE urmează să discute despre acest ”împrumut de reparaţie” destinat Kievului la summitul de joi de la Bruxelles. Înaintea summitului de la Bruxelles, Comisia încearcă să depăşesscă reticenţele Belgiei, unde este păstrată majoritatea acestor active, în cadrul instituţiei financiare Euroclear.

