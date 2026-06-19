Linia feroviară Drobeta-Tr. Severin – Caransebeș se închide 5 ani – lucrări majore de modernizare. Tronsonul, esențial pentru strategia NATO de mobilitate

CFR SA a anunțat oficial închiderea completă a circulației feroviare pe tronsonul Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, timp de cinci ani, între 2027 și februarie 2032, pentru desfășurarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a infrastructurii.

Măsura face parte din proiectul strategic „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș”, un program de investiții menit să aducă infrastructura feroviară la standarde europene de viteză, siguranță și capacitate.

Intervențiile vor include:

refacerea completă a infrastructurii feroviare;

modernizarea suprastructurii căii;

înlocuirea instalațiilor de semnalizare;

reabilitarea sistemelor de electrificare

Proiectul este gestionat prin Direcția Implementare Proiecte cu Finanțare Externă și este considerat unul dintre cele mai importante proiecte feroviare din vestul României.

Se caută soluții pentru înlocuirea transportului feroviar pe acest segment

Închiderea tronsonului va afecta semnificativ atât traficul de călători, cât și transportul feroviar de marfă. Pentru a limita impactul, CFR a solicitat operatorilor feroviari și Autorităţii pentru Reformă Feroviară să transmită propuneri pentru noul plan de mers 2026–2027, adaptat la această situație.

Aceste propuneri vor fi integrate pentru stabilirea unor rute alternative, reorganizarea traficului feroviar şi menținerea continuității serviciilor de transport.

După finalizarea lucrărilor, tronsonul feroviar va beneficia de multiple îmbunătățiri:

creșterea vitezei de circulație;

reducerea timpilor de călătorie;

sporirea siguranței feroviare;

creșterea capacității de transport;

eficientizarea coridorului feroviar dintre Oltenia și Banat.

Modernizarea tronsonului, esențială pentru strategia de mobilitate a NATO

NATO a identificat trei coridoare principale în România pentru creșterea mobilității trupelor pe flancul estic, într-un context geopolitic tensionat.

Coridorul Sud oferă acces rapid la granița cu Bulgaria și spre Balcani, susținând apărarea colectivă.

Acesta este coridorul care permite deplasarea rapidă a tehnicii militare grele între Europa Centrală și Marea Neagră/Balcani, fiind crucial pentru mutarea rapidă a tancurilor și obuzierelor, care se transportă pe calea ferată.

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