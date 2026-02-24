Ministrul Agriculturii cere UE limitarea mărcilor proprii la 20% din volumul total de produse al retailerilor – măsura este copiată după un proiect legislativ al AUR

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a transmis comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, precum și miniștrilor de resort din statele membre ale Uniunii Europene, o serie de propuneri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale din marile rețele de retail. Printre ele figurează și limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volumul total de produse comercializate de retaileri, „pentru a oferi producătorilor șanse reale de valorificare a produselor”.

Măsura apare și într-un proiect de lege depus la Senat de către parlamentarii AUR în septembrie anul trecut.

Cele patru puncte esențiale pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale, transmise de ministrul Agriculturii sunt menite, potrivit unei postări a acestuia pe Facebook, eliminarii practicilor comerciale neloiale:

1.⁠ ⁠Marca proprie nu trebuie să mai depășească 20% din volumul realizat de către magazinele de retail la nivelul Uniunii Europene, pentru a da o șansă reală producătorilor autentici să își valorifice produsele.

2.⁠ ⁠Adaos comercial asemănător sau identic pe aceeași gamă de produs, pentru a elimina practica neloială a unui adaos comercial care variază între 20% și 150% pentru aceeași categorie de produse.

3.⁠ ⁠Eliminarea refacturării remizelor și rabatului, pentru a stopa practica de refacturare de aproape 25% din valoarea produselor, de care unele magazine abuzează.

4.⁠ ⁠Reglementarea clară a condițiilor de aplicare a discount-ului, pentru că în practică, de multe ori, discount-ul duce la vânzarea sub costul de producție al produselor.

