Liderul suprem al Iranului, mesaj pentru SUA: „Nu vrem să atacăm nicio țară, dar națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o atacă și o hărțuiește”. Franța cere Teheranului „concesii majore” pentru a evita un atac american

Liderul suprem de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei (foto), a declarat că, dacă SUA ar ataca Iranul, acest lucru ar duce la un conflict regional, a transmis duminică presa de stat iraniană.

SUA și-au consolidat prezența navală în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul cu intervenția militară dacă nu va accepta acordul nuclear sau nu va înceta uciderea protestatarilor.

„Spune în mod regulat că a adus nave. Națiunea iraniană nu se va lăsa intimidată de aceste lucruri, poporul iranian nu se va lăsa influențat de aceste amenințări. Nu suntem inițiatorii și nu vrem să atacăm nicio țară, dar națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o atacă și o hărțuiește”, a spus Ali Khamenei, potrivit Reuters.

O soluție diplomatică rămâne în discuție, Teheranul afirmând că este pregătit pentru negocieri „corecte” care nu urmăresc să-i limiteze capacitățile defensive.

Marina SUA are în prezent șase distrugătoare, un portavion și trei nave de luptă în regiune.

Protestele, care au început la sfârșitul lunii decembrie din cauza dificultăților economice, dar s-au transformat în cea mai acută provocare politică pentru Republica Islamică de la înființarea sa în 1979, s-au atenuat acum după represiune.

Conform cifrelor oficiale, numărul morților în urma tulburărilor se ridică la 3.117, în timp ce grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat duminică că a verificat până în prezent moartea a 6.713 persoane.

Ali Khamenei a comparat protestele cu o „lovitură de stat”, afirmând că scopul „răzvrătirii” era de a ataca centrele care guvernează țara, a raportat presa de stat.

La rândul său, președintele iranian, Masud Pezeshkian, a declarat sâmbătă, în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, că „un război nu ar aduce beneficii nici Iranului, nici Statelor Unite, nici regiunii”.

Teheranul s-a arătat dispus să participe la un proces diplomatic „semnificativ, logic și just” cu SUA pe tema chestiunii nucleare, dar respinge orice negociere privind sistemele sale de rachete și capabilitățile militare, așa cum a fost propus de Washington.

Franța cere Teheranului „concesii majore”

Iranul trebuie să facă unele concesii majore în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation.

„Statele Unite s-au pus în situația de a lansa o operațiune militară împotriva Iranului. În paralel, au propus negocieri regimului care trebuie, în mod imperativ, să le valorifice, să facă concesii majore și să adopte o schimbare radicală de atitudine”, a declarat Barrot.

„Iranul trebuie să înceteze să mai fie o amenințare pentru mediul său regional și pentru interesele noastre de securitate, iar poporul iranian trebuie să își recâștige libertatea”, a adăugat el, cerând ca „regimul să pună capăt opresiunii, să elibereze deținuții, să înceteze execuțiile și să restabilească internetul”.

***