sâmbătă

10 ianuarie, 2026

Europa & Lumea

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, condamnă protestele și îi critică pe manifestanți: „Ei fac asta doar pentru a-l face fericit pe președintele Statelor Unite”

De Iulian Soare

9 ianuarie, 2026

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei (foto), a condamnat ferm vineri protestele naționale împotriva regimului de le Teheran, denunțând într-un discurs „agitatorii” și pe cei care „rănesc țara”.

„Există oameni a căror activitate este distrugerea. Ei fac asta doar pentru a-l face fericit pe președintele Statelor Unite”, a spus Khamenei, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a amenințat în mod repetat conducerea iraniană cu intervenția în cazul în care vor fi uciși demonstranți. Joi seară, în Iran au fost consemnate cele mai mari manifestații de la începerea în 28 decembrie a valului de proteste la nivel național.


Aparatul de securitate iranian a închis complet serviciile de internet pentru populație timp de peste 14 ore.

„Republica Islamică nu va ceda în fața celor care acționează în mod distructiv. Ea nu tolerează serviciile mercenare pentru străini”, a spus el.

Între timp, sunt tot mai numeroase relatările despre creșterea numărului de victime, după ce forțele de securitate iraniene au deschis joi focul împotriva manifestanților.

Postul de televiziune public iranian a transmis că „elemente teroriste s-au infiltrat” printre demonstranți și că mai mulți oameni și-au pierdut viața joi.

Mai multe companii aeriene turcești și-au suspendat zborurile către Iran din cauza „evoluțiilor regionale”, a anunțat agenția de presă turcă Anadolu.


Astfel, Pegasus a anulat zborurile de vineri, în timp ce zborurile de vineri și sâmbătă ale companiei Turkish Airlines către Teheran, Mashad și Tabriz au fost de asemenea anulate.

(Citește și: VIDEO / Nouă zi de proteste în Iran – Fiul ultimului șah face apel la mobilizare generală – Regimul de la Teheran a tăiat internetul)

***

