Liderul militar al rebelilor houthi din Yemen, ucis într-un atac israelian

Liderul militar al rebelilor houthi din Yemen, generalul Mohammed al-Ghamari (foto), a fost ucis într-un atac israelian, anunţă gruparea rebelă susţinută de Iran.

Generalul Mohammed al-Ghamari a fost ucis în ”lupta împotriva Israelului”, a anunţat joi, într-un comunicat, mişcarea houthi, care a lansat în ultimele luni drone către teritoriul israelian, în semn de susţinere a mişcării islamiste palestiniene Hamas.

„Lupta cu inamicul israelian nu s-a terminat”, iar acesta „va primi o pedeapsă descurajatoare pentru crimele pe care le-a comis”, ameninţă rebelii, potrivit news.ro. Ei precizează că liderul lor militar a fost ucis în acelaşi timp cu alţi însoţitori ai acestuia şi fiul său în vârstă de 13 ani.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat că generalul Mohammed al-Ghamari a murit din cauza rănilor pe care le-a suferit într-un atac israelian în care a fost ucis, de asemenea, premierul houthi Ahmad Ghaleb al-Rahwi şi alţi aproximativ 12 oficiali – în august.

Ahmad Ghaleb al-Rawhi este oficialul politic huthi de cel mai înalt rang asasinat în raiduri desfăşurate de către Israel de la începutul Războiului în Fâşia Gaza, în octombrie 2023.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că generalul al-Ghamari era unul dintr-o ”serie de comandanţi terorişti care căutau să ne facă rău şi care au fost eliminaţi”. „Îi vom elimina pe toţi”, ameninţă Netanyahu.

Rebelii houthi, susţinuţi de către Iran, anunţă că acţionează în solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza şi desfăşoară cu regularitate atacuri cu rachete sau drone împotriva teritoriului Israelului, în mare parte interceptate.

Ca ripostă, Forţele Aeriene israeliene au bombardat mai multe ţinte huthi la Sanaa, în nordul şi în vestul Yemenului, unde rebelii controlează teritorii vaste.

Rebelii anunţau recent că rămân în alertă, după anunţarea unui acord de încetarea focului între Israel şi Hamas în Războul din Fâşia Gaza şi că urmăresc îndeaproape punerea în aplicare a acordului înainte de lua în calcul să-şi suspende operaţiunile.

