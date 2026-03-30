Liderul AfD Tino Chrupalla cere retragerea trupelor americane din Germania

Copreședintele partidului german de extremă dreapta AfD, Tino Chrupalla (foto), a cerut retragerea completă a trupelor americane din țară, afirmând că Berlinul trebuie să adopte o politică externă mai independentă până în 2029.

Vorbind sâmbătă la un congres al partidului în landul Saxonia (estul țării), Tino Chrupalla a îndemnat Berlinul să înceapă retragerea forțelor americane, susținând că Germania nu ar mai trebui să fie implicată în conflicte internaționale și trebuie să-și traseze un curs de politică externă mai independent.

„Să începem să punem asta în aplicare”, a spus el, referindu-se la retragerea trupelor americane, potrivit presei poloneze.

Aproximativ 40.000 de soldați americani rămân staționați în Germania — cea mai mare prezență militară americană din Europa și o moștenire a perioadei de după cel de-al Doilea Război Mondial, care servește acum drept piatră de temelie a apărării colective a NATO împotriva Rusiei.

Tino Chrupalla a indicat Spania ca model, unde, sub guvernul său socialist, Madridul s-a opus acțiunilor militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului și a restricționat utilizarea de către Washington a bazelor spaniole pentru astfel de operațiuni.

Programul partidului AfD – aflat în opoziție – solicită, de asemenea, retragerea tuturor trupelor aliate și a armelor nucleare de pe teritoriul german. Forțele americane din Germania sunt concentrate în principal în landurile din vest și sud, inclusiv la Baza Aeriană Ramstein din Renania-Palatinat, importantă din punct de vedere strategic, care constituie un nod major pentru operațiunile americane din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Regândirea relatiilor cu NATO

Tino Chrupalla pledeaza de mult timp pentru o politica externa germana mai independenta, cu o distanta mai mare fata de Washington si NATO, o pozitie care l-a pus uneori in conflict cu personalitati din propriul partid, inclusiv cu celălalt copreședinte, Alice Weidel.

El a susținut că NATO – alianța transatlantică care a stat la baza securității Europei încă de la începutul Războiului Rece – este prea aliniată cu interesele SUA.

În perspectiva alegerilor federale și regionale din 2029, Chrupalla a îndemnat AfD să evolueze „de la un partid de opoziție la un partid de guvernământ”. El a adăugat că AfD își propune să câștige atât funcția de cancelar la Berlin, cât și cea de premier în Saxonia.

