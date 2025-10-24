Liderii UE fac primul pas spre utilizarea activelor rusești în beneficiul Ucrainei. Decizia finală, la summitul din decembrie

Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalitățile de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele rusești blocate.

Această propunere minimală va fi pe ordinea de zi a următorului summit european din decembrie, amânând de facto cele mai dificile arbitraje. Este formulată în mod deliberat în termeni vagi pentru a ține cont de rezervele exprimate de Belgia, unde se află cea mai mare parte a acestor fonduri.

Activele Băncii Centrale a Rusiei în Uniunea Europeană au fost înghețate în urma sancțiunilor impuse de occidentali după invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Acestea reprezintă aproximativ 210 miliarde de euro.

Confiscarea directă a acestor active este o linie roșie pentru țările UE, dar Comisia propune, pe baza lor, să finanțeze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Kiev.

Prim-ministrul belgian, Bart De Wever, a amenințat, încă de la începutul summitului, că va bloca întregul proces. „A avea o bază juridică solidă nu este un lux”, a insistat el la sfârșitul discuțiilor, potrivit Agerpres. „Sunt doar micuța Belgie; singurul lucru pe care îl pot face este să scot la lumină problemele și să cer politicos soluții”, a adăugat premierul belgian.

Potrivit unui diplomat, mai multe alte țări și-au exprimat, de asemenea, rezervele. „Această soluție ridică probleme juridice, probleme de partajare a riscurilor”, a recunoscut președintele francez, Emmanuel Macron, subliniind în același timp că aceasta rămâne cea mai promițătoare cale pentru a ajuta financiar Ucraina în anii următori.

Prezent la Bruxelles pentru o parte a discuțiilor, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat pe lideri să facă pasul decisiv asupra activelor băncii centrale ruse. Seara, el a salutat pe X „rezultatele bune” ale acestui summit, afirmând, pe un ton hotărât optimist, că a obținut „un sprijin politic” pe această temă.

„Rusia trebuie să-și amintească acest lucru: Ucraina va avea resursele financiare de care are nevoie pentru a se apăra împotriva agresiunii ruse”, a declarat la rândul său președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa.

Mai devreme în cursul zilei, liderii europeni, inclusiv Zelenski, au salutat și ei decizia Statelor Unite care, exasperate de atitudinea lui Vladimir Putin, au impus sancțiuni împotriva Moscovei. Sancțiunile implică înghețarea tuturor activelor Rosneft și Lukoil din Statele Unite, precum și interdicția pentru toate companiile americane de a face afaceri cu cei doi giganți ruși din domeniul petrolului.

Rusia a denunțat sancțiunile americane ca fiind contraproductive, președintele Vladimir Putin declarând că acestea nu vor avea un „impact semnificativ” asupra economiei țării sale.

***