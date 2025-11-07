Liderii statelor din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Kazahstanul a anunțat că va adera la Acordurile Abraham

Liderii a cinci foste republici sovietice din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan şi Turkmenistan – au fost primiţi joi la Casa Albă, Washingtonul încercând să-şi consolideze parteneriatele economice şi militare în faţa influenţei ruse şi chineze.

Este pentru prima dată când Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii celor cinci foste republici sovietice din Asia Centrală, o regiune ce stârneşte interes prin resursele naturale pe care le are.

„Ne consolidăm parteneriatul economic, îmbunătăţim cooperarea militară”, a declarat Donald Trump înaintea unui dineu cu preşedinţii celor cinci state invitate. „Unul dintre cele mai importante subiecte de pe agenda noastră este cel al mineralelor strategice”, a precizat preşedintele american, afirmând că aceste ţări au „o importanţă imensă şi un potenţial incredibil”.

Principalul anunţ al serii a venit însă din partea Kazahstanului, care va adera la Acordurile Abraham, scrie news.ro. Acest proces, foarte drag lui Donald Trump, a făcut ca mai multe ţări arabe să-şi normalizeze relaţiile cu Israelul în 2020, în timpul primului mandat al republicanului: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc şi Sudan.

Decizia Kazahstanului a fost calificată drept „un progres real” de către preşedintele american, deşi impactul său nu este deloc comparabil, deoarece ţara are deja relaţii diplomatice cu Israelul.

Vicepreşedintele JD Vance, de asemenea prezent joi, a declarat că această decizie are valoare de „semnal”, în timp ce Washingtonul asigură că lista semnatarilor nu va face decât să se lungească. Multe state au refuzat până acum să se alăture acestui proces, în special Arabia Saudită, precum şi Siria şi Libanul, vecini ai Israelului.

Acord comercial cu Uzbekistan

Donald Trump a anunţat, de altfel, pe reţeaua sa Truth Social, un acord comercial cu Uzbekistanul. Ţara va investi aproape 35 de miliarde de dolari în trei ani şi peste 100 de miliarde în 10 ani „în sectoare cheie”, a precizat el, citând, printre altele, mineralele critice, energia şi tehnologiile.

Rezervele naturale abundente şi încă în mare parte neexplorate ale ţărilor din Asia Centrală stârnesc interesul Bruxelles-ului şi al Washingtonului, care doresc să-şi diversifice aprovizionarea cu metale rare, materiale indispensabile industriilor actuale şi asupra cărora China deţine aproape un monopol.

Kazahstanul este, de asemenea, primul producător mondial de uraniu, Uzbekistanul este bogat în aur, iar rezervele de gaz din Turkmenistan sunt printre cele mai importante de pe planetă. Transportul acestor materiale către restul lumii rămâne însă complicat.

Această regiune cu munţi înalţi şi deşert, cu aproximativ 80 de milioane de locuitori, izolată şi imensă (4 milioane de km2, adică aproape la fel de mare ca Uniunea Europeană), este mărginită de Rusia (la nord), China (la est), Iran şi Afganistan (la sud), state care au relaţii conflictuale cu Occidentul.

