Liderii iranieni avertizează cu privire la un răspuns militar masiv în cazul oricărui nou atac american

Liderul suprem iranian, ayatolahul Mojtaba Khamenei (foto), a ordonat sâmbătă forțelor armate ale țării să răspundă imediat și eficient oricărei amenințări, pentru a asigura o capacitate maximă de descurajare, potrivit presei iraniene.

Nu vor exista „restricții geografice”, iar Iranul va dicta momentul și condițiile în care se va încheia conflictul cu SUA, a declarat Khamenei în urma unei întâlniri cu comandanți militari, conform relatărilor.

De asemenea, liderul suprem a dispus actualizarea listei cu ținte, se precizează în știre.

Trebuie incluse toate tipurile de active americane și israeliene, tangibile sau intangibile, aflate în raza de acțiune a armatei, a declarat Khamenei – care deține autoritatea supremă asupra forțelor armate iraniene, relatează dpa.

Khamenei, liderul din umbră

Aceasta este prima întâlnire făcută publică dintre Khamenei și toți comandanții de rang înalt ai forțelor armate iraniene de la începutul războiului. Ea are loc în contextul în care președintele Trump ia în considerare lovituri majore împotriva Iranului, după alegerile de la jumătatea mandatului.

Khamenei nu a mai fost văzut și nici nu a mai apărut în public de când a fost rănit într-un atac israelian, în prima zi a războiului. El a transmis doar declarații scrise, fapt care a ridicat semne de întrebare cu privire la starea sa.

Această întâlnire neobișnuită a avut loc la o zi după ce mediatorii din Qatar au purtat discuții la Teheran, timp de peste 12 ore, în încercarea de a ajunge la un acord pentru reluarea negocierilor directe dintre SUA și Iran și pentru a evita izbucnirea unui război după alegerile de la jumătatea mandatului.

Discuțiile au continuat sâmbătă, la Doha, în Qatar.

SUA pregătesc un nou atac

Aceste evoluții survin după ce președintele american Donald Trump a primit, se pare, o informare privind posibile opțiuni militare referitoare la Iran, în cadrul unei rare întâlniri față în față cu amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru regiunea Orientului Mijlociu.

Publicația The Wall Street Journal a descris această întâlnire drept un posibil indiciu că o nouă operațiune militară majoră a SUA ar putea fi iminentă.

Ministrul de externe iranian promite un răspuns dur la noi atacuri

Anterior, sâmbătă, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a amenințat cu lovituri militare masive ca răspuns la orice nou atac îndreptat împotriva poporului iranian.

Araghchi a reacționat astfel la comentariile cancelarului german Friedrich Merz, făcute în timpul vizitei acestuia în Coreea de Sud. Merz a pledat pentru încetarea rapidă a războiului cu Iranul, menționând că doar creșterea prețurilor la energie a costat Europa peste 100 de miliarde de euro.

Într-o postare pe platforma X, Araghchi a scris: „100 de miliarde de euro nu înseamnă nimic în comparație cu lovitura devastatoare pe care puternicele forțe armate ale Iranului o vor aplica celor care îndrăznesc să facă rău poporului nostru”.

El a subliniat că Merz a descris bombardamentele israeliano-americane asupra Iranului de anul trecut drept o acțiune prin care s-a făcut „munca murdară a Europei”.

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