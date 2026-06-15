Liderii G7 se reunesc în Franța – Agendă grea

Liderii Grupului celor Șapte (G7), cele mai bogate națiuni ale lumii, se reunesc luni într-o stațiune franceză de pe malul unui lac, la scurt timp după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord preliminar pentru încheierea războiului dintre ele, potrivit Reuters.

Discutarea pașilor următori în privința Iranului va fi una dintre numeroasele teme pe care liderii mondiali le vor aborda în cadrul summitului desfășurat în perioada 15–17 iunie. De asemenea, aceștia vor încerca să găsească un teren comun în ceea ce privește războiul din Ucraina, reducerea dezechilibrelor economice globale și asigurarea aprovizionării cu minerale critice din surse alternative la China, furnizorul dominant.

Agenda președintelui Donald Trump

Președintele american Donald Trump urmează să ajungă luni la Évian-les-Bains pentru reuniune, într-un moment în care liderii mondiali privesc cu tot mai multă prudență Statele Unite. Totuși, oficialii francezi s-au declarat mulțumiți că au reușit să-i asigure participarea, după ce anul trecut acesta a părăsit înainte de termen summitul G7 din Canada.

În timpul summitului, Trump urmează să se întâlnească cu lideri din Orientul Mijlociu și să participe la o sesiune de lucru alături de președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

Întâlnirea cu Zelenski, programată pentru marți, are loc într-un moment în care înaintarea forțelor ruse în Ucraina a încetinit, iar Kievul încearcă să obțină un sprijin militar suplimentar din partea aliaților săi.

Poziția lui Zelenski s-a consolidat de când Trump i-a spus, în mod celebru, anul trecut în Biroul Oval: „Nu ai cărțile în mână.”

Cu toate acestea, este posibil ca Zelenski să nu obțină un sprijin american mai puternic, întrucât Trump acordă prioritate încheierii conflictului cu Iranul, care i-a afectat popularitatea pe plan intern.

Acordul cu Iranul

Liderii G7 vor fi interesați să afle detaliile acordului dintre Statele Unite și Iran.

Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, pe care Iranul a blocat-o efectiv timp de mai multe luni, va fi redeschisă vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Într-un comunicat, Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că războiul și toate operațiunile militare de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, vor înceta definitiv începând de luni seara.

Viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că, pe parcursul unei perioade de armistițiu de 60 de zile, va fi negociat un acord mai amplu, care va include și ridicarea sancțiunilor impuse Iranului. Programul nuclear iranian va fi abordat în cadrul acestor negocieri ulterioare, au declarat anterior surse pentru Reuters.

La summitul G7 vor participa și Emiratele Arabe Unite, afectate direct de război, precum și Qatarul și Egiptul, state care au avut un rol important de mediatori.

Corectarea dezechilibrelor economice globale

Trump va participa la o cină de gală organizată miercuri de Macron la Palatul Versailles.

Președintele francez a încercat să folosească președinția Franței la G7 pentru a promova măsuri privind dezechilibrele macroeconomice globale, o preocupare de lungă durată a Statelor Unite, înainte ca Washingtonul să preia în acest an președinția G20, iar ulterior și pe cea a G7. Franța prezintă această problemă drept o responsabilitate comună: China produce în exces, Statele Unite consumă excesiv, iar Europa investește insuficient.

În Occident există o îngrijorare tot mai mare față de excedentul comercial record al Chinei și față de avansul acesteia în producția de bunuri cu valoare adăugată ridicată. Beijingul își apără politicile industriale și respinge acuzațiile potrivit cărora exportatorii chinezi beneficiază în mod incorect de subvenții acordate de stat.

În lipsa Chinei de la masa negocierilor, nu sunt așteptate progrese majore. Franța consideră însă că simpla recunoaștere a existenței problemei reprezintă deja un pas înainte.

Brazilia, India, Kenya și Coreea de Sud au fost invitate la summitul G7 pentru a participa la aceste discuții.

Inteligența artificială

Franța a invitat aproximativ doisprezece directori de rang înalt din industria tehnologică, inclusiv pe Sam Altman, directorul OpenAI, și pe Dario Amodei, directorul general al Anthropic, pentru a discuta despre cele mai noi tehnologii din domeniul inteligenței artificiale și despre riscurile și oportunitățile pe care acestea le aduc.

Pe agenda summitului se vor afla, de asemenea, protecția copiilor în mediul online și infrastructura digitală, însă nu și impozitarea marilor companii din sectorul tehnologic.

Liderii G7 sunt așteptați să își reafirme angajamentul de a aborda problema poverii ridicate a datoriilor cu care se confruntă numeroase economii emergente și țări în curs de dezvoltare. Deocamdată, nu este clar în ce măsuri concrete se va traduce acest angajament.

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