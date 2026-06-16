Liderii G7 cer implicarea lui Donald Trump în relansarea negocierilor privind Ucraina – noi sancțiuni împotriva Rusiei sunt în pregătire

Liderii statelor membre ale Grupului celor Șapte (G7) l-au încurajat pe președintele american Donald Trump să sprijine relansarea negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, inclusiv prin organizarea în Statele Unite a unei întâlniri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, potrivit presei străine.

Zelenski a participat la summitul G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța, la invitația președintelui Emmanuel Macron. În marja reuniunii, el a avut prima întâlnire față în față cu Donald Trump din ultimele patru luni, la care a participat și liderul francez. Potrivit unor diplomați europeni citați de Reuters, Zelenski i-a prezentat președintelui american imagini cu urmările atacului rusesc de luni asupra Mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev.

Complexul monastic, vechi de aproximativ 1.000 de ani și inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost grav avariat în atacul în care au fost ucise zece persoane în Ucraina. Un diplomat european a declarat că Trump și-a exprimat dezaprobarea față de atac.

În declarațiile făcute la summit, Trump a afirmat că va face „tot ce poate” pentru a contribui la încheierea conflictului și a apreciat că Moscova „ar trebui să încheie un acord”, menționând pierderile umane suferite de ambele părți. El a spus anterior că a discutat telefonic atât cu Zelenski, cât și cu Putin înaintea reuniunii G7 și că ambii lideri s-au arătat deschiși unei întâlniri.

Potrivit unor surse guvernamentale germane, în cadrul discuțiilor Trump a recunoscut că Rusia se află într-o poziție mai slabă decât în trecut. O sursă diplomatică franceză a declarat pentru Reuters că liderii G7 au convenit, în urma unor discuții descrise drept „foarte productive”, să își mențină sprijinul pentru Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei.

Noi măsuri împotriva Rusiei, inclusiv în sectoarele petrolului și gazelor

Statele participante au convenit să pregătească noi măsuri restrictive împotriva Moscovei, inclusiv în sectoarele petrolului și gazelor. Uniunea Europeană lucrează deja la cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care va include și restricții privind vânzarea de petroliere pentru gaz natural lichefiat către Rusia.

În cadrul unui dialog prin videoconferință cu redactorul-șef al Reuters, Alessandra Galloni, desfășurat în timpul summitului G7 și transmis în cadrul Reuters NEXT de la Londra, Zelenski a declarat că discuțiile privind Ucraina au fost pozitive.

Președintele ucrainean a afirmat că a existat unanimitate între liderii G7 asupra faptului că Rusia nu câștigă războiul și că trebuie să ajungă la un acord cât mai curând. El a spus că participanții la summit au recunoscut că Rusia continuă să vizeze infrastructura civilă și a precizat că Donald Trump s-a arătat favorabil posibilității ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei un număr suplimentar de rachete pentru apărarea antiaeriană.

Zelenski a mai declarat că liderii G7 au discutat despre extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei în sectoarele energetic, bancar și militar. El a afirmat, de asemenea, că persoane din anturajul președintelui Vladimir Putin susțin o mobilizare militară mai amplă și că, potrivit evaluărilor sale, aproximativ 60% din societatea rusă dorește încetarea războiului.

În intervenția sa de la summit, liderul ucrainean a anunțat că autoritățile de la Kiev modifică sistemul de salarizare din armată pentru a menține nivelul recrutărilor pe front. Totodată, el a confirmat că drone ucrainene au lovit cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, aflată la aproximativ 15 kilometri de Kremlin, potrivit The Guardian.

Liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit susțin ca Europa să participe direct la eventualele negocieri de pace alături de Ucraina, Rusia și Statele Unite. Potrivit unor surse guvernamentale germane, formatul unei astfel de reuniuni și reprezentarea europeană rămân în discuție.

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