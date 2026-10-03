Liderii G7 au convenit asupra unei „eliberări substanțiale” din rezervele de motorină pentru a contracara creșterea abruptă a prețurilor

Statele din grupul G7 au convenit vineri să scoată pe piață 100 de milioane de barili de motorină din rezervele strategice pentru a răspunde creșterii accentuate a prețurilor la pompă, după ce administrația Trump a îndemnat Europa să utilizeze stocurile pe care le deține, relatează CNBC.

Liderii G7 au declarat că această măsură va demara imediat și se va derula pe parcursul a patru luni, incluzând „o eliberare substanțială și concentrată în prima etapă, în primele 20 de zile”, coordonată prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

„Ne vom îndeplini angajamentele printr-o eliberare coordonată, prin intermediul AIE, a 100 de milioane de barili, care va începe imediat şi se va desfăşura pe o perioadă de 4 luni, incluzând o eliberare substanţială de motorină, concentrată la începutul perioadei, în primele 20 de zile, de către membrii şi partenerii G7”, se arată în declaraţia publicată de biroul preşedintelui francez Emmanuel Macron la finalul unei reuniuni a preşedinţilor şi şefilor de guvern din G7.

„Ne vom reuni în cadrul AIE în zilele următoare pentru a discuta posibilitatea unor eliberări suplimentare de motorină, dacă va fi necesar”, au precizat liderii G7 într-o declarație comună. Prețurile motorinei în SUA au atins niveluri record în septembrie și rămân ridicate, situându-se vineri la o medie de 6,37 dolari pe galon.

Membrii G7 sunt Franța, Canada, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. Franța deține în prezent președinția grupului. Uniunea Europeană participă, de asemenea, la reuniunile gtupului.

Cu puțin timp înainte de anunțul G7, președintele Donald Trump a declarat că Europa a „acceptat să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale consistente de motorină”. Lumea se confruntă cu o criză de aprovizionare cu combustibil din cauza atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și a perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de conflictul legat de Iran.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra Europei pentru a pune pe piață cantități mari din rezervele de motorină, ca alternativă la impunerea unei interdicții de export de către SUA. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat joi că partenerii SUA din UE „ar trebui să accelereze onorarea angajamentelor existente și să pună imediat la dispoziție cantități suplimentare pentru a face față perturbărilor de pe piața globală”.

Liderii G7 au convenit vineri să „se abțină de la impunerea unor restricții la exportul de energie și produse energetice” în relațiile dintre membrii grupului, potrivit declarației lor comune. De asemenea, aceștia au făcut apel la „toți producătorii să se abțină de la impunerea unor interdicții care ar putea accentua tensiunile de pe piață”.

Trump se confruntă cu presiuni politice tot mai mari din partea parlamentarilor republicani pentru a lua măsuri privind creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil, în perspectiva alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului.

Președintele a declarat săptămâna trecută că ia în considerare o interdicție a exporturilor, o măsură căreia industria petrolieră și mediul de afaceri din SUA i se opun cu fermitate. Ulterior, Trump a părut să se orienteze împotriva unei astfel de interdicții, din cauza impactului potențial asupra prețurilor la benzină.

Dependența UE față de SUA

Perspectiva ca cel mai mare exportator mondial de motorină să impună o interdicție totală a stârnit îngrijorare de cealaltă parte a Atlanticului. În luna august, SUA au furnizat aproximativ jumătate din importurile de motorină ale UE, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), fapt ce subliniază expunerea blocului comunitar la o eventuală interdicție a exporturilor americane.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că a discutat despre aprovizionarea cu motorină și despre creșterea prețurilor cu omologul său american, reprezentantul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer.

„Avem tot interesul să colaborăm pentru reducerea prețurilor, fie că este vorba despre motorină sau despre alte produse rafinate din petrol și gaze”, a declarat Šefčovič jurnaliștilor prezenți la Milwaukee, cu ocazia reuniunii miniștrilor comerțului din G20, potrivit Reuters.

El a adăugat că orice măsură a SUA de restricționare a exporturilor de motorină ar fi neașteptată și ar avea un impact negativ asupra perspectivelor economice ale Europei.

Eliberarea de combustibili din rezerve prin intermediul AIE

În luna martie, statele membre ale AIE au convenit să pună la dispoziție 400 de milioane de barili de țiței și produse rafinate pentru a contracara perturbările aprovizionării cauzate de conflictul legat de Iran.

Europa s-a angajat să pună la dispoziție aproximativ 107 milioane de barili, dintre care 68% reprezentau combustibil. Asia și Oceania au contribuit cu 108 milioane de barili, constând din 40% combustibil și 60% țiței.

SUA s-au angajat să pună la dispoziție 172 de milioane de barili, exclusiv țiței. Alte 23 de milioane de barili au provenit din restul continentului american. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat marți că „Statele Unite și Japonia își respectă angajamentele”, însă „mai multe țări europene membre au eliberat doar o fracțiune din cantitățile de țiței și produse petroliere promise”.

Declarația lui Wright a venit după ce Departamentul Energiei a anunțat eliberarea a până la 40 de milioane de barili de țiței, în cadrul angajamentelor asumate de SUA în luna martie.

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