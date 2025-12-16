Liderii europeni propun crearea unei forțe multinaționale în Ucraina, care să fie susținută de SUA. Inițiativa – menționată într-o declarație nesemnată, însă, de negociatorii americani

Liderii principalelor state europene și ai UE au propus luni, la Berlin, să conducă „o forță multinațională în Ucraina și să susțină armata ucraineană, care ar urma să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declarații transmise de guvernul german.

Această forță multinațională pentru Ucraina ar fi compusă din contribuții ale națiunilor voluntare și susținută de Statele Unite.

Documentul este semnat de liderii german, francez, britanic, danez, olandez, finlandez, norvegian, italian, polonez, suedez și ai UE, dar nu și de SUA, scrie Agerpres. Propunerea a fost făcută publică după ce liderii respectivi s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după discuțiile lor de duminică și luni din capitala germană cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acești responsabili europeni afirmă că s-au înțeles cu Statele Unite să „lucreze împreună pentru a furniza Ucrainei garanții de securitate solide și măsuri de sprijinire a redresării economice în cadrul unui acord vizând să pună capăt războiului”.

Aceasta ar include „sprijinirea Ucrainei în constituirea forțelor sale armate, care ar trebui să rămână la un nivel de 800.000 de soldați pe timp de pace”. Ei menționează, de asemenea, „un mecanism de supraveghere și de verificare a încetării focului, condus de Statele Unite”.

Textul declarației subliniază că depinde „de acum de Rusia să își arate voința de a lucra pentru o pace durabilă”. Conform aceluiași text, Moscova trebuie „să își demonstreze angajamentul de a pune capăt luptelor acceptând o încetare a focului”.

Europenii se angajează, de asemenea, să „investească în prosperitatea Ucrainei”, care s-ar realiza mai ales prin punerea la dispoziție de „resurse importante pentru redresare și reconstrucție” și prin reparații plătite de Rusia.

Documentul nu abordează problema spinoasă a concesiilor teritoriale din partea Ucrainei, europenii insistând pe faptul că „frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

Ei își exprimă, de asemenea, sprijinul pentru Zelenski „dacă ar trebui să își consulte poporul” pe acest subiect. În fine, semnatarii mai declară că susțin „ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”.

