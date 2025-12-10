Liderii europeni pregătesc o reuniune importantă la Berlin pentru pace în Ucraina

Un grup de lideri europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situația din Ucraina și planul de pace propus de SUA, au declarat miercuri agenției Reuters doi diplomați europeni.

Conform acelorași surse, toți aliați ai Ucrainei sunt așteptați să participe la această întâlnire, care va urma noii reuniuni de joi prin videoconferință a țărilor din „Coaliția celor care vor”.

Aceste reuniuni survin după ce, într-un interviu publicat marți de Politico, președintele american Donald Trump a spus despre Uniunea Europeană că reprezintă un grup de țări „în declin” conduse de politicieni „slabi”.



Pe de altă parte, el i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski „să se trezească și să înceapă să accepte lucrurile”, aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, o idee respinsă atât de Kiev, cât și de susținătorii europeni ai acestuia.

Potrivit Strategiei de Securitate Națională a SUA publicată săptămâna trecută, liderii europeni susținători ai Ucrainei în războiul cu Rusia au așteptări nerealiste de la acest conflict.

„Administrația Trump se află în dezacord cu oficialii europeni care au așteptări nerealiste de la război și sunt instalați la conducerea guverne minoritare instabile, dintre care multe încalcă principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția. O mare majoritate dintre (cetățenii n.red) europeni doresc pacea, dar această dorință nu este tradusă în politici, în mare măsură din cauza subminării proceselor democratice de către aceste guverne”, se arată în document.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat săptămâna trecută aliaților europeni ai Ucrainei că urmăresc să blocheze complet demersurile de pace formulând cereri absolut inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că respinge procesul de pace. Aliații europeni ai Ucrainei „sunt vexați că au fost excluși de la negocieri, dar ei înșiși s-au exclus din negocierile de pace și, în același timp, pun obstacole președintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin, potrivit Agerpres.

Planul de pace american, a cărui versiune inițială avea 28 de puncte, a nemulțumit Ucraina și susținătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas. Revizuit de cel puțin două ori în urma unor negocieri americano-ucrainene și discutat de asemenea la Moscova cu Putin de către doi emisari ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, planul cuprinde în continuare propuneri care nemulțumesc Kievul sau Moscova.

În interviul pentru Politico, Trump a susținut că Zelenski nici nu a citit ultimele propuneri ale Washingtonului privind soluționarea conflictului.

Potrivit lui Zelenski, problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina și finanțarea reconstrucției postbelice.

