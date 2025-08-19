Liderii europeni fac primii pași spre stabilirea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina: Pregătiri pentru desfășurarea unei forțe de reasigurare în cazul încetării ostilităților

La o zi după întâlnirea de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, principalii lideri europeni s-au reunit, marți, în două videoconferințe cu o temă comună: garanțiile de securitate pentru Ucraina. Prima reuniune a fost cea a „Coaliției celor care vor”, urmată de un summit virtual al celor 27 de șefi de stat și de guvern din UE.

Reuniunea „Coaliției celor care vor” – compusă din peste 30 de state – a fost prezidată de doi dintre liderii europeni care au susținut constant Ucraina: președintele francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer. Acesta din urmă a vorbit despre pașii următori pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. „Referindu-se la următoarele etape, prim-ministrul a subliniat că membrii echipelor de planificare ale Coaliției se vor reuni cu omologii lor americani în zilele următoare, pentru a consolida în continuare planurile de acordare a unor garanții solide de securitate și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de reasigurare în cazul încetării ostilităților”, se arată într-un comunicat al Guvernului de la Londra.

Liderii Coaliției au discutat, de asemenea, despre modalitățile de exercitare a unei presiuni suplimentare – inclusiv prin sancțiuni – asupra președintelui rus, Vladimir Putin, înainte ca acesta să demonstreze că este pregătit să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei ilegale.

Pe de altă parte, președintele Consiliului European, António Costa, i-a transmis telefonic președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că UE este unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”. „Vom colabora cu Statele Unite pentru a obține garanții concrete și esențiale în materie de securitate. Împreună cu președintele Zelenski și cu SUA, vom pregăti următoarele etape pentru a ajunge la o pace justă și durabilă. Trebuie să continuăm să sprijinim poporul ucrainean și să avansăm în procesul de extindere. Viitorul Ucrainei rezidă, de asemenea, în prosperitatea și stabilitatea pe care le poate oferi aderarea la UE”, a spus președintele Consiliului European.

Președintele Dan: „O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României”

România a fost reprezentată la reuniunea „Coaliției celor care vor” și la cea a liderilor UE de președintele Nicușor Dan. „Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”, a transmis șeful statului, după cele două reuniuni.

„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a adăugat președintele Dan.

Donald Trump: SUA nu vor trimite militari în Ucraina

Statele Unite nu vor trimite militari în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate, a declarat președintele american Donald Trump marți, la Fox News. „Vă asigur de asta și eu sunt președintele”, a spus el.

În schimb, Trump a dat de înțeles că există lideri europeni care sunt gata să trimită trupe de menținere a păcii. Conflictul din Ucraina este mai aproape de ei pentru că „ne separă un ocean”, a explicat Trump. „Așadar, pentru ei este ceva diferit. Când vine vorba de securitate, sunt dispuși să trimită oameni pe teren”, a adăugat liderul de la Casa Albă. Donald Trump a insistat că Statele Unite sunt dispuse să ajute în anumite aspecte legate de securitate, de exemplu prin sprijin aerian, dar a subliniat că aderarea la NATO nu poate fi principala formă de securitate pe care să se bazeze Ucraina.

Referitor la garanțiile de securitate, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că forțele militare europene ar trebui să participe în viitor la operațiunile de menținere a păcii în Ucraina. „Vom avea nevoie de o armată ucraineană puternică și va trebui să ajutăm Ucraina cu trupe terestre. Vom avea nevoie de operațiuni de menținere a păcii pe care aliații Ucrainei sunt dispuși să le furnizeze”, a declarat el.

Decizii concrete sunt așteptate chiar săptămâna aceasta, când este programată și o întâlnire a liderilor militari ai NATO.

***