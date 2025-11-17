Liderii din zona Arcticii avertizează asupra riscului de război hibrid și sabotaje în nordul îndepărtat: „Vulnerabilitatea pe care o vezi în lumea occidentală o poți multiplica de 1.000 aici.”

Liderii din zona arctică au avertizat că amenințarea războiului hibrid, inclusiv sabotarea cablurilor submarine de internet de către Rusia și alții, se mută din Marea Baltică spre nordul îndepărtat, potrivit Financial Times.

Danemarca și Groenlanda plănuiesc să construiască un nou cablu de date între ele, iar îndepărtatele Insule Feroe sunt în discuții pentru ca linia să fie direcționată prin arhipelagul lor, pentru a-și spori reziliența împotriva unor potențiale atacuri, potrivit prim-ministrului insulelor.

„Când ești o insulă în mijlocul Atlanticului de Nord, ești vulnerabil”, a spus Aksel Johannesen. „Avem două cabluri de telecomunicații astăzi, iar dacă ambele sunt atacate în același timp, nu mai avem nicio conexiune cu lumea.”

Izolarea Arcticii și populația sa redusă o fac vulnerabilă la tipul de amenințări hibride observate în Europa în ultimele luni — de la sabotarea cablurilor de internet și electricitate din Marea Baltică până la încălcări ale spațiului aerian. Deși regiunea a evitat până acum incidente de mare profil, oficialii suspectează că unele atacuri ar fi putut avea loc fără a fi detectate.

Au existat, de asemenea, numeroase acte de sabotaj de nivel inferior în Europa — unele dintre ele atribuite Rusiei — de la incendieri intenționate până la vandalizarea bunurilor unor miniștri.

„Vulnerabilitatea pe care o vezi în lumea occidentală o poți multiplica de 1.000 aici.”

Aaja Chemnitz, deputată groenlandeză în parlamentul Danemarcei, a declarat că vasta insulă arctică avea un singur cablu de internet din Canada și unul din Islanda — înainte ca noua conexiune cu Danemarca să devină operațională. Construirea unui cablu suplimentar ajută la asigurarea faptului că, dacă una dintre conexiuni este deteriorată, celelalte pot menține fluxul comunicațiilor.

„Vulnerabilitatea pe care o vezi în lumea occidentală o poți multiplica de 1.000 aici. Dacă tai unul dintre cablurile noastre, nu vom avea internet timp de șase până la nouă luni”, a spus Chemnitz, adăugând că Groenlanda nu dispune de capacitate de supraveghere pentru a detecta eventualele atacuri.

Mai multe cabluri au fost avariate în zona Arcticii sau în apropiere, însă nu a fost identificat niciun autor. Cablul care leagă Insulele Shetland, Orkney și Feroe de Scoția a fost deteriorat de trei ori recent — o dată în 2022 și de două ori în 2025 — afectând disponibilitatea internetului pe insulele scoțiene.

Un cablu de date către arhipelagul arctic norvegian Svalbard a fost avariat în ianuarie 2022. Postul public NRK a constatat că o barcă de pescuit rusească l-a traversat de peste 140 de ori înainte de incident, însă procurorii au închis cazul.

Danemarca va cheltui 8,7 mld. dolari pentru avioane de luptă F-35

Danemarca a declarat luna trecută că va cheltui 8,7 miliarde de dolari pe avioane de luptă F-35 și pe sporirea securității în Arctica, inclusiv pentru noul cablu către Groenlanda. De asemenea, a adăugat că va discuta cu Insulele Feroe posibilitatea de a conecta și arhipelagul lor.

Groenlanda și Insulele Feroe sunt teritorii autonome ale Regatului Danemarcei.

Johannesen a spus că propunerea guvernului feroez de a se alătura sancțiunilor impuse de Norvegia și UE împotriva a două companii rusești de pescuit „care poate fac niște spionaj nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, este mai degrabă despre atacuri hibride”.

Guvernul feroez sugerase un al treilea cablu în discuțiile cu Copenhaga anul trecut. „Riscul ar fi tot acolo, dar ar fi mai mic”, a adăugat prim-ministrul.

Multe dintre țările arctice au acorduri de rezervă cu companii de satelit pentru internet

Multe dintre țările arctice au acorduri de rezervă cu companii de satelit pentru internet, dar acestea acoperă doar o mică proporție din comunicații. Chemnitz a spus că pentru Groenlanda este vorba de aproximativ 1%.

Kristrún Frostadóttir, prim-ministrul Islandei, a declarat pentru Financial Times că Islanda are un acord de rezervă care este „suficient pentru nevoile critice”.

Ea a adăugat: „Toată lumea se gândește la hibrid… Într-o anumită măsură, suntem pregătiți; într-o altă măsură, nu suntem. Am participat la discuții despre cabluri și despre Marea Baltică. Ca și Insulele Feroe, Islanda este foarte sensibilă la orice fel de deconectare. Împărtășim informații. Împărtășim experiențe.”

***