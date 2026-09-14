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Europa & Lumea

Liderii din Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor au semnat un acord prin care cer Londrei organizarea de referendumuri pentru independență: ”Epoca Westminsterului se apropie de sfârșit”

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De Iulian Soare

14 septembrie, 2026

Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au semnat luni un acord de cooperare și au cerut guvernului britanic să pregătească schimbări constituționale, susținând că „vremea în care Londra decide pentru noi se apropie de sfârșit”, potrivit presei britanice.

Liderii naționaliști din partidele Plaid Cymru (Țara Galilor), Sinn Féin (Irlanda de Nord) și SNP (Scoția), care doresc ca țările lor să părăsească Regatul Unit, au semnat luni un acord în care afirmă că niciun guvern central nu are dreptul de a ”bloca democrația”.

Însă, în timp ce liderii John Swinney din Scoția și Michelle O’Neill din Irlanda de Nord au cerut organizarea unor referendumuri în cadrul unei conferințe de presă comune, Rhun ap Iorwerth, liderul din Țara Galilor, a refuzat să avanseze un calendar pentru un astfel de scrutin în țara sa.

Memorandumul nu e un acord între guverne, ci un acord politic între partidele din cele trei țări

Cei trei s-au întâlnit luni în calitate de reprezentanți ai partidelor lor, iar nu ca reprezentanți care încheie un acord în numele guvernelor. Astfel, memorandumul reprezintă un acord politic între partide, nu unul între guverne.

Memorandumul prevede: ”Pentru oamenii care urmăresc evoluțiile din aceste insule – și pentru cei din întreaga lume – nu ar putea exista un semn mai clar că epoca Westminsterului se apropie de sfârșit. Niciun guvern de la Westminster nu are dreptul de a bloca democrația sau de a submina principiul conform căruia popoarele noastre își vor decide singure viitorul. Recunoaștem că partidele noastre au poziții constituționale diferite și că fiecare națiune își va decide viitorul în propriul mod și la momentul potrivit”.

În sistemul politic complex din Marea Britanie, monarhul îndeplinește mai mult funcții ceremoniale. Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor au propriul guvern și propriul parlament, dar acestea nu gestionează aspecte care țin, de exemplu, de apărarea națională, afacerile externe sau politicile economice. De acestea se ocupă guvernul Regatului Unit, condus acum de laburistul Andy Burnham.

În cadrul sistemului, Scoția și Irlanda de Nord pot organiza, de exemplu, referendumuri pentru independență, respectiv pentru unirea cu Irlanda. Scoția, de exemplu, a organizat unul în 2014, dar 55% dintre votanți au respins ideea. În legătură cu acest aspect, prim-ministrul Țării Galilor a declarat presei că dorește ca guvernul Regatului Unit să transfere competența de a organiza referendumul.

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