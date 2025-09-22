Cum se vor alinia astrele în această săptămână pentru premierul Bolojan și Coaliția de guvernare?

O săptămână-test pentru coaliția de guvernare, marcată de câteva evenimente punctuale, dar decisive pentru păstrarea coeziunii partidelor care susținut nu doar guvernul, ci și reforma asumată prin programul de guvernare:

voci din PSD insistă pe scenariul unei continuări a actualei formule executive, însă cu înlocuirea premierului Ilie Bolojan de către un alt liberal, urmând ca șeful executivului să fie dat de social-democrați în 2027.

Discuțiile legate de demisia premierului s-au intensificat pe fondul a două subiecte considerate de mulți analiști ca fiind testele de care depinde rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan: decizia CCR privind constituționalitatea legilor din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru corecția bugetară, în special pe cea referitoare la pensiile magistraților, și reforma administrației publice locale, pe care premierul dorește asumarea răspunderii.

Senatorul Daniel Zamfir a declarat luni, că ”nimeni nu este de neînlocuit”, iar coaliţia poate să continue şi dacă Ilie Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru, un scenariu invocat inițial, săptămâna trecută, de către Lia Olguța Vasilescu.

”Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, a spus Daniel Zamfir.

Și el, și președintele interimar Sorin Grindeanu, exclud însă varianta ca funcția de premier să fie premier să fie preluată de un social – democrat înainte de 2027, așa cum precizează protocolul coaliției.

„Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia funcția de premier până în 2027, nu există acest scenariu în partid. Nu au fost discuții despre acest scenariu cu preșdeintele României”, a declarat Sorin Grindeanu pentru Digi24.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a comentat pe marginea declarației: „Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”.

Reamintim că la ședința din 16 septembrie a coaliției s-au amânat deciziile privind reforma administrației locale și plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, iar premierul Bolojan și-a exprimat responsabilitatea de a duce la capăt proiectele asumate, avertizând despre riscul demisiei dacă nu există susținere.

Miercuri – decizii CCR pe legile din pachetul 2, moțiunea de cenzură împotriva ministrului de Mediu

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului (USR)

Senatorul Daniel Zamfir a cerut public demisia Dianei Buzoianu, acuzând-o că blochează avizele de mediu pentru patru hidrocentrale începute acum 30 de ani, care ar putea crește producția internă de energie.

„Ministrul greșește și trebuie retrasă. Îi cer USR să accepte această retragere”, a declarat Zamfir, subliniind că nu există o alianță între PSD și AUR, chiar dacă argumentele sale coincid cu cele din moțiunea depusă de opoziție.

„Fac un apel la premierul Bolojan, căruia îi transmit că liniștea unei Coaliții nu poate fi (menținută n.red) sacrificând interesul strategic al României și sacrificând populația României, obligată să plătească un preț mai mare al energiei Eu am să informez conducerea partidului, mă voi duce și la deputații PSD, și le voi arăta documente care arată ca doamna ministru este rău intenționată. Decizia privind votul va fi luată miercuri. Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru”, a mai adăugat Cătălin Zamfir.

Declarația a fost făcută luni, la prezentarea și înaintea dezbaterii moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR). Moțiunea va fi votată de plen miercuri.

Chiar dacă pică, moțiunea simplă nu impune schimbarea ministrului, dar un eventual vot al unor social-democrați în favoarea moțiunii ar fragiliza și mai mult și mai mult actuala coaliție.

Diana Buzoianu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.

”Astăzi, ar fi trebuit să avem pe ordinea de zi o moţiune simplă care ar fi putut să fie un exerciţiu de responsabilitate democratică. Însă ce avem în faţă este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut, o moţiune care transformă acest Parlament practic într-o platformă pentru fake news”, a declarat ministrul Mediului, în plenul Camerei Deputaţilor, citată de News.ro.

Legea pensiilor magistraților și întregul pachet 2 de austeritate, la CCR

Tot miercuri, CCR are programate deciziile pe legile din cel de-al doilea pachet al măsurilor de austeritate și reducere a deficitului comercial.

Cea mai vulnerabilă este legea ce scade cuantumul pensiei magistraților și crește vârsta de pensionare a acestora, care a fost desprinsă din pachetul 2 de măsuri tocmai din cauza riscului ridicat ca ea să fie considerată neconstituțională.

În opinia unor social-democrați, premierul Bolojan ar trebui să-și dea demisia în cazul unui eșec la CCR.

Președintele Senatului: Coaliţia cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, nu cred că se va ajunge ca Bolojan să demisioneze

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că actuala coaliţie cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, el precizând că nu crede că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost întrebat dacă ar putea merge această coaliţie de guvernare mai departe, fără premierul Bolojan? ”Coaliţia cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, dar eu nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia. Nu mi-aş dori să ajungem în această situaţie”, a declarat Abrudean.

El a precizat că este mai optimist, cunoscând destul de bine istoria coaliţiilor recente şi discuţiile care au mai fost, inclusiv tensiunile aferente.

”Eu cred că se va găsi o formulă care să fie mulţumitoare şi cu care să se vină în Parlament pentru angajarea răspunderii, pe administraţie”, a mai spus Abrudean, un apropiat al primarului Emil Boc și fost prefect al Clujului.

Președintele organizației PNL Constanța acuză PSD de „acte cinice de iresponsabilitate politică” ce pun în pericol stabilitatea României

„Acțiunile de sabotare și slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliție reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României și viitorul cetățenilor săi”, a scris Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El avertizează asupra consecințelor catastrofale ale unei crize guvernamentale în contextul actual, subliniind că ar însemna blocarea reformelor, frânarea procesului de reducere a cheltuielilor publice și distrugerea credibilității României în fața Uniunii Europene și a partenerilor strategici.

„Un astfel de gest va transmite mesajul că România nu mai este un stat serios, angajat în modernizare și în respectarea promisiunilor asumate”, atrage atenția Huțucă.

În opinia sa, PSD a ales „sacrificarea proiectelor asumate de către primul-ministru al României, pentru interese partizane de moment”.

Huțucă face apel la responsabilitate și predictibilitate, solicitând măsuri concrete, nu „jocuri de culise care ar alimenta și mai mult frustrarea publică”. Acesta avertizează că „blocarea reformelor fiscale, administrative și sociale ar lovi direct în încrederea oamenilor că statul poate funcționa în interesul lor”.

