Nou eșec pentru Ministerul Finanțelor la împrumuturile de pe piața internă – Criza politică ține investitorii la distanță și complică planul de finanțare / Analiștii Erste: PSD va forma o coaliție cu AUR dacă moțiunea trece

Ministerul Finanțelor a întâmpinat, luni, în contextul crizei politice declanșate de PSD, noi probleme la împrumuturile regulate de pe piața internă, prin care Guvernul își finanțează deficitului bugetar și sumele necesare rostogolirii datoriei.

Una din cele două licitații de titluri de stat organizate luni a fost ratată complet de Trezorerie, în timp ce o alta a înregistrat o cerere sub prospectul emisiunii, mult redus oricum comparativ cu perioadele de stabilitate în care Finanțele vând obligațiuni.

De notat că analiștii Erste Group Bank își informează marți investitorii și clienții internaționali că moțiunea de cenzură a PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan urmează să fie votată în ședința comună a celor două camere ale parlamentului în data de 5 mai. Aceștia punctează că PSD pregătește o coaliție de guvernare cu AUR, o schimbare majoră pe scena politica românească.

”Se pare că social-democrații vor forma o coaliție cu partidul de opoziție de extremă dreaptă AUR dacă moțiunea de cenzură trece, ceea ce le-ar oferi o potențială majoritate parlamentară. Un astfel de scenariu marchează o schimbare pe scena politică din România, având în vedere că până acum social-democrații evitaseră o aliniere directă cu AUR din cauza riscurilor de imagine și a pozițiilor politice contradictorii”, comentează analiștii Erste Group Bank.

Cerere slabă pentru titlurile pe termen lung, în contextul incertitudinii politice – licitațiile ratate vin după o lună martie cu 8 eșecuri la finanțarea internă și doar 1,8 mld. lei împrumutate

Finanțele au organizat luni două licitații de obligațiuni, una de titluri de stat cu scadența octombrie 2029 și o alta de titluri pe termen lung, cu scadența februarie 2038.

Cererea din partea investitorilor pentru emisiunea cu scadența octombrie 2029 a fost de 418 milioane RON iar valoarea adjudecată a fost de 363 milioane RON, mai mică decât prospectul de emisiune de 400 milioane RON, la o dobândă medie/maximă de 6,77%/6,80%.

În același timp, în ceea ce privește licitația de titluri de stat cu maturitatea februarie 2038, analiștii BCR Cercetare punctează că Ministerul Finanțelor a decis să respingă ofertele venite din partea băncilor și investitorilor.

Cererea totală venită din partea investitorilor pentru această emisiune a fost de 256 milioane RON, mai mică decât prospectul de emisiune de 300 milioane RON. Dobânda medie cerută de investitori pentru această

licitație a fost de 7,25%.

Criza politică a împins puternic în sus costurile de finanțare, cu dobânda la 10 ani din piața secundară la 7,33%

De notat că în perioade de incertitudine mare, investitorii – fondurile de pensii, băncile sau clienții lor – evită să facă plasamente consistente în titluri de stat sau caută să cumpere titluri cu scadență cât mai scurtă. În contextul războiului din Orientul Mijlociu și volatilității resimțite pe piețele financiare, în luna martie, Ministerul Finanțelor a bifat 8 eșecuri la emisiunile sale regulate de titluri de stat, un record negativ, împrumutând pe toată luna doar 1,8 miliarde de lei.

De notat totuși că Finanțele au încă un buffer financiar confortabil după ce au făcut prefinanțare pentru acest an în final de 2025 și au avut în primele 2 luni din acest an o execuție bună a planului de finanțare. Necesarul de finanțare din acest an al României se ridică la peste 260 de milioane de lei.

Costul de finanțare pe 10 ani al României a atins luni nivelul de 7,33%, crescând în contextul crizei politice cu între 10 și 50 de puncte de bază (0,1%-0,50%) – mai puțin pe termen scurt și mai puternic pe termen lung. Creșterea dobânzilor înseamnă că investitorii (bănci, investitori străini, investitori locali), vând din deținerile lor de obligațiuni și împing costul de finanțare în sus, din moment ce riscul politic și incertitudinea s-au intensificat.

***