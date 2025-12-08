Succes la a treia licitație de subvenții prin CfD pentru energia verde din România – Toate proiectele au termene de punere în funcțiune în 2028

A treia licitație de atribuire de subvenții pentru proiecte de energie regenerabilă prin așa-numitele contracte pentru diferență (CfD), derulată de Ministerul Energiei, s-a închis peste țintă, fiind atribuiți 315,8 MW în proiecte eoliene onshore, peste cei 290 MW scoși la licitație.

Asta înseamnă 108% din volumul oferit prin licitația a 3-a din schema de subvenționare, care are un buget total de 3 miliarde de euro. Până acum, prin celelalte 2 licitații de CfD, s-au atribuit contracte de subvenționare către 70 de solicitanți, al căror proiecte totalizează peste 4,2 GW în parcuri eoliene și fotovoltaice.

Conform lui Marian Dobrilă, directorul general al TDP Partners, companie specializată în consultanță pentru proiecte europene în energie, trei jucători au luat 89% din capacitatea licitată: Naxxar Wind Energy Project Zenon SRL – 41% din capacitate, Zen Energy Group 1 SARL (un vehicul de investiții din Luxemburg) – 25% și OX2 – 23%, OX2 fiind un dezvoltator din Suedia cu proiecte de 1,1 GW în România, conform e-nergia.ro.

Toate proiectele calificate au ca termen de finalizare anul 2028. Proiectele de energie regenerabilă se mută spre Moldova

”Toate proiectele atribuite au termene de punere în funcțiune în 2028”, arată Dobrilă într-o postare pe LinkedIn.

Naxxar, deținut indirect de investitori germani, a câștigat două capacități de câte 64,8 MW din parcul eolian Tudor Vladimirescu din județul Brăila, cu prețuri de exercitare de aproximativ 60 de euro/MWh. Alte proiecte eoliene au câștigat subvenții în Făurei (27,2 MW în Brăila), dar și în parcul eolian Urleasca (12,4 MW în Brăila, Braila Green Energy SRL) – cu un proiect al suedezilor OX2 – și în centrala electrică Fălciu (21 MW + 14 MW pentru Clever Power SRL într-un parc mixt în județul Vaslui).

În ceea ce priveșteZen Energy Group 1 SARL (un vehicul de investiții din Luxemburg), acesta a venit la licitație cu o capacitate de 78 MW în eolian dezvoltată prin compania Traian Energy SRL, potrivit e-nergia.ro. Zen a primit cel mai mare preț de exercitare, de 74,9 euro/MWh.

Prețul mediu de exercitare

Prețul maxim de exercitare a fost stabilit în octombrie la 80 de euro /MW, iar termenul limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 14 noiembrie 2025.

”Toată lumea se aștepta la multă competiție. În schimb, s-a ajuns la 133% (din volumul de MW oferit spre subvenționare), mult sub procentul de 200% anticipat inițial. Se spune că mulți jucători s-au retras în ultima parte a procesului, presați de calendarul garanțiilor bancare sau descurajați de așteptările de preț. Alții au intrat cu oferte mici. O parte semnificativă a ofertelor ar fi acoperit doar 40–60% din capacitatea totală a proiectelor, iar restul a fost poziționat pentru PPA-uri (Power Purchase Agreement, un contract pe termen lung între un producător de energie electrică din surse regenerabile și un client – n.r.) la prețuri mai mari, de obicei 70–76 EUR/MWh. (…) În plus, prețul mediu ponderat de exercitare pentru câștigătorii CfD3 este 67,66 EUR/MWh, ceea ce înseamnă că statul plătește aproximativ 67,66 EUR pe MWh în cadrul CfD3 — cu 7% sub CfD2 și cu 2,5% peste CfD1, pe baza metodologiei folosite de noi”, mai arată Marian Dobrilă, CEO-ul companiei de consultanță TDP Partners.

***