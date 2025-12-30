Licitația pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni, lansată de CNIR. Finanțarea lucrării se va face prin SAFE

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat, marți, licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni, ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova, contractul urmând să fie finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe.

„Tronsonul 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni (vamă cu Republica Moldova) are o lungime de 15,5 kilometri și un cost estimat de 4,7 miliarde lei. Durata de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări, iar contractul prevede prioritizarea legăturii cu Podul peste Prut de la Ungheni”, se menționează în comunicatul CNIR.

CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea într-un termen de 18 luni a segmentului de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni.

Conform companiei, pe traseu vor fi construite 14 poduri și pasaje, două tunele (unul de circa 1.700 metri) și două noduri rutiere, dintre care unul va asigura legătura cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași, iar celălalt este nodul Golăiești.

Anunțul de licitație va fi vizibil în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) după publicarea în Jurnalul Electronic al Uniunii Europene.

2026 ar putea fi anul în care se vor deschide cei mai mulți kilometri de autostradă și drum expres din istoria României, potrivit estimărilor Asociației Construim România. Este vorba despre un potențial de până la 250 de km de autostradă ce ar putea fi dați în trafic anul viitor, recordul actual fiind de 200 km, stabilit în 2024.

“Extinderea rețelei de autostrăzi a înregistrat un ritm susținut în ultimii ani. După doi ani cu deschideri importante de tronsoane (aproximativ 200 km în 2024 și circa 130 km în 2025), perspectivele pentru perioada următoare indică menținerea acestui trend:

2026: estimare de 200–250 km de autostradă, în principal pe A3 în Transilvania și A7 în Moldova, precum și finalizarea completă a inelului de centură A0 București;

2027: estimare de 100–150 km, incluzând tronsonul lipsă al autostrăzii A1 între Deva și Lugoj, sectoare din A13 Sibiu–Brașov și primele loturi ale autostrăzii A8”, a scris Asociația Construim România într-un comunicat de presă publicat pe Facebook.

