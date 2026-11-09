Lichiditatea bancară a secat în ultimele 2 luni, urmare a politicii BNR de a apăra leul – O plată de 15 mld. lei a Finanțelor aduce o gură de aer pe final de an

Sistemul bancar a înregistrat în ultimele două luni o scădere majoră a lichidității, trecând pe deficit și ajungând la nivel net la -1,7 miliarde de lei în octombrie, de la un excedent de 20,8 miliarde de lei în final de septembrie și 30,7 miliarde în final de august, în contextul turbulențelor resimțite în ultimele săptămâni și luni pe piețele financiare locale, înainte de învestirea guvernului Luca Niculescu, tensiuni produse de prelungirea crizei politice și frica de o retrogradare a ratingului suveran.

Conform analiștilor BCR, această evoluție s-a datorat operațiunilor repo bilaterale cu BNR, care în octombrie au fost în valoare medie de 6,7 miliarde lei – prin aceste operațiuni BNR furnizează lichiditate pe termen scurt băncilor care rămân fără lei la final de zi, cu titluri de stat drept garanție, la dobânda de politică monetară.



”Intervențiile valutare ale BNR pentru limitarea deprecierii leului de la sfârșitul lunii septembrie au sterilizat lichiditatea în lei din piață. Ca urmare, rata efectivă a politicii monetare a BNR a crescut la 6,07% în octombrie, de la nivelul de 5,50%, corespunzător facilității de depozit, în luna precedentă. Ultima lună în care sistemul bancar a înregistrat un deficit de lichiditate a fost iunie 2025, după alegerile prezidențiale (repetate – n.r.) din luna mai”, arată analiștii BCR Cercetare, făcând referire la criza dintre cele două tururi de scrutin prezidențial de anul trecut, când candidatul AUR George Simion părea favorit la funcția de președinte.

Notă: „Bilateral” înseamnă că BNR a tranzacționat direct cu fiecare bancă, la cerere, nu prin licitații repo deschise întregului sistem.

Datele publicate de Banca Națională a României (BNR), consultate de CursDeGuvernare.ro , arată totuși că, dincolo de cele 6,7 miliarde de lei împrumutate de bănci de la BNR prin operațiuni repo, băncile au realizat totuși, la nivel de sistem, plasamente de lei excedentari la banca centrală. Astfel, tot în octombrie, prin facilitatea de depozit, băncile au plasat în medie 4,95 miliarde de lei pe zi la BNR, la dobânda de 5,50% aferentă facilității.

Notă: Diferența dintre cele două sume (6,7-4,95 mld. lei), de aproximativ -1,7 miliarde de lei, reprezintă poziția netă de lichiditate a sistemului. Banca centrală utilizează facilitatea de depozit tot pentru a ”steriliza” lichiditatea în exces, în fiecare zi, oferind băncilor o dobândă de 5,50%.

Explicațiile

Explicațiile pentru această evoluție sunt două la număr. Pe de o parte, este posibil ca, în aceeași lună, o parte a sistemului bancar să aibă nevoie de lichiditate de urgență de la banca centrală, în timp ce o altă parte a continuat să aibă lei în exces, pe care i-a plasat la BNR.

În același timp, fiind vorba de medii lunare ale stocurilor zilnice, situația poate reflecta fie această fragmentare a pieței (lichiditate excedentară într-o parte a pieței, deficit în cealaltă), fie o succesiune în timp: un deficit de lichiditate în final de septembrie și în prima parte a lunii octombrie, după intervențiile pe piața valutară ale BNR, acoperit prin operațiuni repo bilaterale, urmat de o revenire pe excedent în a doua parte a lunii, odată cu calmarea piețelor după reconfirmarea ratingului și învestirea Guvernului.

Cel mai probabil, deficitul din octombrie e rezultatul unei combinații între cele două.

În orice caz, scăderea masivă a lichidității în octombrie, de la 20,8 miliarde de lei în septembrie și 30,7 miliarde de lei în august, a avut loc în condițiile în care BNR a decis să apere de mai multe ori cursul leului în raport cu euro în ultimele două luni, adică a cumpărat lei din piață, vânzând euro (atunci când BNR intervine în piață pentru a proteja leul, lichiditatea din piețe se restrânge, din moment ce banca centrală vinde euro și cumpără lei).

În plus, în septembrie, în special în final de septembrie, pe piața secundară a titlurilor de stat în lei s-au manifestat ieșiri majore de capitaluri, pe fondul vânzărilor de obligațiuni în lei.



Tensionarea condițiilor de lichiditate din piața monetar-bancară se vede în special în evoluția în creștere a ROBOR (vezi grafic mai jos), care în final de septembrie și debut de octombrie a fost una în salturi, cu toate că la nivel absolut a fost relativ mică, de 27 de puncte de bază (0,27%). De altfel, evoluția ROBOR, cu un salt fix la trecerea dintre septembrie și octombrie, urmat de o stabilizare, sugerează că lipsa de lichiditate s-a concentrat în prima parte a lunii.

De ce e pozitiv un exces de lichiditate. În ultimii 4 ani am avut deficit doar în 2 luni

Scăderea din octombrie și septembrie vine după creșteri modeste în august și iulie, respectiv după o scădere de 9 miliarde de lei înregistrată în luna iunie (vezi grafic la începutul articolului).

Rata dobânzii de 5,50% pentru facilitatea de depozit este rata la care băncile pot să își plaseze resursele excedentare la BNR, la sfârșitul zilei (overnight).

De notat că un exces de lichiditate în sistemul bancar permite o mai vastă finanțare a economiei private (companii și gospodării) și a statului, la costuri mai avantajoase. În general, în perioade cu lichiditate abundentă, băncile dau mai multe credite, relaxează standardele de creditare și, dacă condițiile permit, scad dobânzile. În același timp, în perioade cu lichiditate în restrângere/diminuare, băncile devin mai puțin generoase cu lichiditatea, ceea ce duce la o creștere a dobânzilor, respectiv la înăsprirea condițiilor de creditare.

Cu câte miliarde de euro a intervenit BNR în ultimele două luni

Amintim că leul a intrat pe o tendință lentă de depreciere în raport cu euro încă din debutul lunii august, iar apoi a suferit o pierdere de -1,4-1,7% în fața euro după publicarea raportului lunar aferent lunii septembrie privind rezervele valutare ale băncii centrale, în debut de octombrie. Raportul BNR de atunci a arătat o scădere a rezervelor de 4,8 miliarde de euro în septembrie, la 60 mld. euro, din moment ce BNR a fost forțată să intervină pentru a susține leul. Din scăderea de 4,8 miliarde de euro a rezervelor valutare a BNR, 2,7 miliarde au fost totuși plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice în valută – asta reduce suma probabilă pe care BNR a cheltuit-o pentru apărarea cursului, în septembrie, la aproximativ 2 miliarde de euro – aproximativ suma cu cât a scăzut excesul de lichiditate din bănci.



Ulterior, în octombrie, rezervele valutare ale BNR au scăzut cu încă aproximativ 1,5 miliarde de euro, la 58,55 miliarde de euro la 31 octombrie, de la 60,06 miliarde de euro la finalul lunii septembrie. Plățile de rate și dobânzi în contul datoriei publice în valută scadente în octombrie au fost însă de doar circa 350 de milioane de euro, potrivit raportului BNR anterior, ceea ce înseamnă că banca centrală a cheltuit probabil în jur de 1,0-1,1 miliarde de euro pentru apărarea cursului în luna octombrie. Cumulat, în septembrie și octombrie BNR ar fi folosit astfel peste 3 miliarde de euro din rezerve pentru susținerea leului.

Lichiditatea a crescut în noiembrie în urma unei plăți interne de peste 15 mld. lei a Finanțelor – revenirea se vede în cererea mare de titluri de stat a băncilor

De notat totuși că Ministerul Finanțelor a avut recent o plată internă mare (peste 15 mld. lei) în contul unei emisiuni de titluri de stat în lei, care probabil a sprijinit evoluția lichidității, având în vedere calmarea dobânzilor ROBOR și scăderea marginală, de 2 puncte de bază, a ROBOR 3Luni (ROBOR 3M) în finalul săptămânii trecute (vezi grafic ROBOR mai jos).

Revenirea lichidității după această plată se reflectă și în cererea ridicată a băncilor la cele mai recente licitații de titluri de stat organizate de Ministerul Finanțelor. Băncile au subscris sume mult peste valoarea anunțată în prospect: de 3 ori mai mult în cazul unor obligațiuni pe 6 ani emise joi (vezi tabel mai jos). Asta sugerează că instituțiile de credit dispun din nou de un surplus mai generos de lei pe care îl plasează în obligațiuni guvernamentale.

Per total, din piața internă, doar joia trecută și luni, printr-un număr total de 3 licitații de titluri de stat, Finanțele au atras 6,5 miliarde de lei, la dobânzi în ușoară scădere (-20 puncte de bază).

Ca idee, cel mai mare contributor la umflarea lichidității din piața bancară este statul – în condițiile în care băncile sunt la nivel colectiv cel mai mare finanțator intern al Guvernului, plățile Ministerului de Finanțe în contul serviciului datoriei publice interne reprezintă injecții masive de capital în bănci, un surplus financiar cu care acestea creditează firmele, populația și, din nou, statul.

Ca exemplu, după turbulențele de anul trecut din primăvară-vară, lichiditatea interbancară s-a îmbunătățit din finalul lunii iulie 2025, când Finanțele au plătit 10,5 miliarde de lei pe o scadență de titluri de stat emise prima dată în martie 2025. Mai mult, 2026 a fost record în contul plăților în contul datoriei ce ajunge la scadență + dobânzi.

În același timp, operațiunile valutare ale BNR (intervenții pe cursul EUR/RON sau tranzacții prin care schimbă în lei, pentru Ministerului Finanțelor, sumele primite de la UE) au influență în evoluția lichidității din bănci.

Notă: Sumele excedentare din bănci sunt plasate zilnic la BNR, prin intermediul facilității de depozit a băncii centrale. La fel, prin operațiunile sale repo, banca oferă temporar lichiditate în lei băncilor care au nevoie la final de zi, în schimbul unor titluri de valoare, pe o perioadă de timp și la dobânda de politică monetară de 6,5%.

Dobânzile de piață monetară au fost țintuite mai multe luni, până în septembrie. Volatilitatea s-a calmat după reconfirmarea ratingului suveran de către agenția S&P, pe 2 octombrie, și după învestirea Guvernului

Evoluția din ultimele 7 luni a dobânzilor, având în vedere contextul politic tensionat și deprecierea din această perioadă a leului – depreciere pornită în final de lună aprilie și continuată în debut de mai la căderea guvernului și apoi în august și septembrie – arată că BNR nu a intervenit totuși puternic în piețe, alegând să lase bani în piață pentru finanțarea statului și a economiei reale, lucru observat pe parcursul ultimelor luni din faptul că dobânzile de piață monetară au rămas stabile.

În a doua parte a lunii octombrie și în perioada scursă până acum din noiembrie, respectiv după reconfirmarea ratingului suveran de către agenția S&P în data de 2 octombrie, creșterea dobânzilor ROBOR și în general volatilitatea resimțită pe piețele locale s-a calmat (vezi grafic mai sus ROBOR 3Luni) – asta indică spre faptul că băncile au revenit într-o poziție confortabilă.

În martie, luna debutului de război în Orientul Mijlociu, surplusul de lichiditate din bănci a scăzut tot cu 10 mld. lei, de la 45,1 mld. de lei – Conflictul a produs volatilitate puternică pe piețele financiare internaționale și locale

De reamintit și faptul că, în criza electorală din mai 2025 (punctul de maxim al ultimilor ani în materie de tensionare a condițiilor financiare din economie), BNR a cheltuit peste 6 miliarde de euro pentru a proteja leul, iar cursul tot a suferit atunci o depreciere de +4 deviații standard. De notat că atunci când BNR intervine în piață pentru a proteja leul lichiditatea din piețe se restrânge din moment ce BNR vinde euro și cumpără lei.

În orice caz, aceasta a fost prima lună cu deficit de lichiditate în bănci după 14 luni consecutive. La fel ca acum, în vara lui 2025 s-a revenit rapid pe excedent, în contextul în care BNR e interesată să lase bani în piață pentru finanțarea economiei și a statului. În februarie s-a ajuns la cel mai ridicat surplus de lichiditate din precedentele 22 de luni, în timp ce în iunie 2025 a fost înregistrat un deficit de 4,5 miliarde lei. Acesta e doar al doilea deficit din ultimii aproape 4 ani.

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