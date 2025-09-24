cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

24 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Matei Butnaru, licean din Botoșani, cel mai performant dintre concurenții la o competiție de astrofizică din SUA – cu peste 12.000 de participanți din toată lumea

Rss
De Vladimir Ionescu

24 septembrie, 2025

Matei Butnaru, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani, a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (IAAC), desfîșurată în SUA, în perioada iulie-septembrie. El a fost cel mai performant din cei peste 12.300 de participanţi din întreaga lume, menționează un comunicat al colegiului.

„IAAC este o competiţie ştiinţifică educaţională ce permite elevilor din toate ţările să îşi testeze abilităţile în astronomie şi astrofizică, şi constă în 3 runde: cea de calificare- 5 probleme scurte de astronomie şi astrofizică, cea intermediară- 2 probleme scurte şi 2 probleme lungi, 2 articole ştiinţifice din domeniul astro-fizicii, şi cea finală- 20 întrebări tip grilă, la fiecare întrebare timpul de răspuns fiind maxim 60 de secunde”, se arată în comunicat.

Anul acesta. la competiţie au participat mai mulţi elevi din România, unii dintre aceştia fiind reprezentanţi ai lotului naţional al României pentru IOAA – juniori 2025, ce se va desfăşura în luna octombrie.


„De rezultatele spectaculoase ale lui Matei vom mai auzi mult timp. Este un copil ambiţios care doreşte să-şi depăşească limitele şi care, la fiecare concurs, ne uimeşte prin perseverenţă, pasiune şi motivaţie. Cu toţii îl felicităm pentru această performanţă internaţională, asigurându-l de sprijinul nostru şi ii urăm mult succes în continuare”, a declarat directorul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, Cristina Chiriac.

(Citește și: Cătălin Gherghe, coordonatorul lotului olimpic de Matematică al României: Cum găsim și dezvoltăm excelența / Problema pregătirii cadrelor didactice)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Cătălin Gherghe, coordonatorul lotului olimpic de Matematică al României: Cum găsim și dezvoltăm excelența / Problema pregătirii cadrelor didactice

Șapte medalii pentru România la Olimpiada Asiatică de Fizică 2025

Patru medalii obţinute de elevii români la Olimpiada Internaţională de Informatică

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți