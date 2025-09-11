Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani – raportul International IDEA

Libertatea presei și libertatea de exprimare s-au deteriorat considerabil în ultimii cinci ani, la nivel mondial, şi au atins cel mai scăzut nivel în cinci decenii, pe fondul slăbirii dramatice a democrației la nivel global, este concluzia raportului Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA), publicat joi.

„Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă a unui indicator cheie al sănătății democratice”, a declarat Kevin Casas-Zamora, secretarul general al grupului de reflecție, citat de The Guardian.

Democrația a înregistrat un declin în 94 de țări, în ultimii cinci ani, și doar o treime dintre acestea au înregistrat progrese.

„Democrația se confruntă cu o furtună perfectă de renaștere autocratică și incertitudine acută, din cauza schimbărilor sociale și economice masive”, a mai spus Casas-Zamora.

Mai mult de jumătate din ţările lumii (54%) au înregistrat între 2019 şi 2024 o scădere a unuia dintre cei cinci indicatori cheie care definesc o democraţie, conform analizei.

„Pentru a riposta, democrațiile trebuie să protejeze elementele cheie ale democrației, precum alegerile și statul de drept, dar și să reformeze profund guvernarea, astfel încât aceasta să asigure echitate, incluziune și prosperitate comună”, a adăugat Zamora.

Sondajul IDEA – Raportul privind starea democrației la nivel global 2025 – este publicat la fiecare cinci ani și este considerat cel mai cuprinzător de acest gen, acoperind 174 de țări și măsurând performanța democratică din 1975.

Metode și instrumente diferite pentru restrângerea libertății presei

Libertatea presei s-a deteriorat în 43 de ţări de pe toate continentele, dintre care 15 în Africa şi 15 în Europa.

Sondajul a constatat că libertatea presei s-a înrăutățit în una din patru țări, marcând cea mai amplă deteriorare de la începutul setului de date.

Cele mai mari trei scăderi au fost înregistrate în Afganistan, Burkina Faso și Myanmar, toate aceste țări suferind de-a lungul istoriei de conflicte civile, sărăcie și instabilitate politică la niveluri ridicate.

A patra cea mai mare scădere a avut loc în Coreea de Sud, unde fostul președinte, Yoon Suk Yeol, a atacat în repetate rânduri mass-media critică, iar guvernul său a folosit procesele de calomnie pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, înainte de a fi demis la începutul acestui an.

Raportul descrie contexte foarte diferite pentru problemele cu care se confruntă mass-media.

În Noua Zeelandă, se arată în raport, criza a fost marcată de reducerea peisajului media, patru din cinci jurnaliști lucrând pentru unul dintre cei doar cinci angajatori.

În Palestina, se arată în raport, aproape 200 de jurnaliști au fost uciși din octombrie 2023, iar Israelul a impus un blocaj asupra presei internaționale care intră independent în Fâșia Gaza.

„Între 2024 și 2025, Al Jazeera a fost ținta atât a Israelului, cât și a Autorității Palestiniene, care au suspendat activitatea mass-media din motive legate de presupuse probleme de securitate națională și tensiuni legate de acoperirea anumitor evenimente”, se arată în raport.

Chile a înregistrat cea mai mare îmbunătățire a libertății de exprimare de la ultimul raport al International IDEA din 2021, datorită, în parte, unui proiect de lege istoric care vizează îmbunătățirea siguranței jurnaliștilor și a familiilor acestora.

Slăbirea democrației în SUA a încurajat liderii populiști autoritari

Grupul de reflecție a evidențiat câteva evoluții pozitive: Africa a înregistrat o pondere importantă în progresele globale în materie de democrație, reprezentând 24 % din țările care au înregistrat progrese, în special Botswana și Africa de Sud. Alegerile parlamentare din Iordania din 2024 au fost lăudate pentru o mai mare echitate, iar Polonia a înregistrat, de asemenea, îmbunătățiri.

Statele Unite, deși sunt considerate de mult timp un susținător de frunte al democrației la nivel mondial, și-au redus semnificativ atât angajamentul diplomatic, cât și sprijinul financiar pentru asistența internațională în domeniul democrației în acest an, au menționat autorii raportului.

„Aceste evoluții au contribuit la slăbirea eforturilor internaționale de democratizare. În mai puțin de șase luni, instituțiile politice interne ale SUA și-au pierdut, de asemenea, o mare parte din strălucirea lor simbolică, servind din ce în ce mai mult ca punct de referință pentru abuzurile puterii executive și oferind mai multă încurajare liderilor populisti autoritari decât speranțelor pro-democrație”, au afirmat aceștia.

În 2021, International IDEA a adăugat pentru prima dată SUA pe lista democrațiilor „în regres”, indicând o „deteriorare vizibilă” care, potrivit organizației, a început în 2019.

O măsură care ar putea încuraja și consolida democrația ar fi extinderea dreptului de vot pentru persoanele care trăiesc în străinătate, susține think tank-ul.

„Îmbunătățirea drepturilor alegătorilor care trăiesc în străinătate poate aduce beneficii democratice atât în țara de origine, cât și în țara gazdă”, a afirmat Casas-Zamora.

****