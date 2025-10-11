cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

11 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Letonia ordonă ca peste 800 de ruși să părăsească țara în următoarele zile

Rss
De Iulian Soare

11 octombrie, 2025

Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și că au trecut verificarea de securitate națională, a relatat vineri publicația Politico, preluată de Kyiv Independent.

Letonia și-a modificat pentru prima dată legile privind imigrația după invazia Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022. În 2024, guvernul a introdus reguli mai stricte privind șederea legală a cetățenilor ruși.

Conform noilor reglementări, cetățenii ruși trebuie să obțină statutul de rezident pe termen lung în UE, să demonstreze cunoașterea limbii letone la nivelul A2 și să treacă un control de securitate națională până la 30 iunie 2025.

2.600 de ruși au părăsit voluntar Letonia


Aproximativ 30.000 de cetățeni ruși au fost afectați de noile reguli. În timp ce mulți au reușit să se conformeze, aproximativ 2.600 au părăsit voluntar Letonia.

În acelaș timp, 841 de cetățeni ruși nu au depus documentele necesare la timp. Acum, cei care nu au îndeplinit cerințele trebuie să părăsească țara până la 13 octombrie, a declarat Madara Puķe, șefa departamentului de relații publice al Oficiului pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (OCMA), pentru Politico.

Unii rezidenți ruși au susținut că nu au aflat de schimbări până când nu li s-a tăiat accesul la beneficiile sociale, a spus Puke.

(Citește și: Analiză / Serviciul militar în statele UE, în fața agresivității Rusiei: Ce modele adoptă statele – de la serviciul obligatoriu la voluntariat și rezerviști – ce face România)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

”Militar voluntar în termen” – completarea rezervei operaționale a Armatei: Guvernul trimite proiectul de lege Parlamentului, cu solicitarea de aprobare urgentă

 

Stagiul militar pe bază de voluntariat – 74.2% din români sunt favorabili introducerii. Cum se distribuie pe segmentele societății

 

Germania ar putea introduce serviciul militar obligatoriu

 

Primele detalii despre forța europeană pentru Ucraina. WSJ: Peste 10.000 de militari ar urma să fie mobilizați. Misiunea lor – să asigure instruirea armatei ucrainene și să descurajeze o nouă invazie rusă

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți