Legendarul judecător american Frank Caprio, renumit pentru compasiunea sa, a murit la vârsta de 88 de ani – se pensionase la 86 de ani

Frank Caprio, un judecător municipal pensionat din Rhode Island, care a devenit faimos pe internet pentru felul plin de compasiune în care aplica legea și pentru emisiunea „Caught in Providence”, a decedat, după „o luptă lungă și curajoasă cu cancerul pancreatic.” Avea 88 de ani și se pensionase cu doar doi ani înainte, transmite CNN.

Caprio își prezenta sala de judecată ca un loc „unde oamenii și cazurile sunt întâmpinate cu bunătate și compasiune.” Era cunoscut pentru faptul că în multe situații anula amenzile sau arăta bunătate chiar și atunci când aplica justiția.

În timpul carierei sale de judecător, Caprio s-a remarcat față de alți judecători de televiziune prin empatie, dar și prin stilul mai puțin confrontațional, mai puțin judecătoresc în care prezida ședințele. În segmentele scurte de pe YouTube, Caprio este adesea văzut cum empatizează cu cei care se află în sala sa de judecată și de multe ori, respinge sau închide cazuri fără a stabili o pedeapsă, fiind vorba de multe ori de contravenții relativ minore, de la nefolosirea semnalizatorului până la o amendă pentru o petrecere gălăgioasă. Clipurile au acumulat peste un miliard de vizualizări pe rețelele sociale.

Caprio a folosit faima sa și pentru a aborda probleme precum accesul inegal la sistemul judiciar. „Expresia ‘Cu libertate și justiție pentru toți’ reprezintă ideea că justiția ar trebui să fie accesibilă tuturor. Totuși, nu este așa,” a spus Caprio într-un videoclip. „Aproape 90% dintre americanii cu venituri mici sunt nevoiți să lupte singuri în fața unor probleme civile precum îngrijirea sănătății, evacuările nedrepte, beneficiile veteranilor și, da, chiar și încălcările de circulație.”

„Judecătorul Caprio nu a slujit doar bine publicul, ci a și creat cu ei o legătură semnificativă, iar oamenii nu au putut să nu răspundă căldurii și compasiunii sale,” a spus guvernatorul Rhode Island, Dan McKee, într-o declarație. „El a fost mai mult decât un jurist — a fost un simbol al empatiei, arătându-ne ce este posibil atunci când justiția este temperată cu umanitate.”

Caprio s-a pensionat de la Curtea Municipală Providence în 2023 după aproape patru decenii. Conform biografiei sale, Caprio a provenit dintr-o familie modestă, fiind al doilea din trei băieți crescuți în cartierul Federal Hill din Providence, Rhode Island.

„Sper ca oamenii să rețină că instituțiile guvernamentale pot funcționa foarte bine exercitând bunătate, corectitudine și compasiune în deliberările lor. Trăim într-o societate foarte conflictuală,” a spus el în 2017. „Aș spera ca oamenii să vadă că putem aplica justiția fără să fim opresivi.”

