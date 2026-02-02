Legea UE privind rețelele digitale – reglementare uniformă: Oportunități și riscuri pentru concurență și inovare

Comisia Europeană a prezentat proiectul final al Legii privind rețelele digitale – Digital Networks Act –DNA. Legislația are ca scop stabilirea unui cadru la nivelul UE pentru investițiile în extinderea comunicațiilor în bandă largă și în infrastructura de telecomunicații.

Odată cu Legea privind rețelele digitale (DNA), un cadrul legislativ important pentru infrastructură al Uniunii Europene intră în faza sa legislativă finală. În urma consultărilor pregătitoare de anul trecut, Comisia Europeană a publicat propunerea sa oficială, care vizează armonizarea rețelelor naționale de telecomunicații din statele membre în baza unor reguli uniforme.

Obiectivul este de a elimina decalajul tehnologic substanțial față de economiile digitale de top, cum ar fi Statele Unite și China, și de a oferi companiilor un cadru juridic fiabil pentru a accelera implementarea tehnologiei 5G și a rețelelor de fibră optică. Responsabilitatea pentru implementarea proiectului revine comisarului UE pentru tehnologie, Henna Virkkunen.

DNA va schimba politica de subvenționare

DNA va înlocui actualul Cod European al Comunicațiilor Electronice (EECC) și va stabili cadrul structural pentru concurență, securitate cibernetică și dezvoltarea rețelelor digitale. Dacă Comisia Europeană reușește să ajungă la un acord cu Parlamentul European și Consiliul – regulamentul ar putea intra în vigoare încă din ianuarie 2027. Textul final ar trebui apoi transpus în legislația națională de către statele membre.

La nivelul UE, Programul Europa Digitală oferă cadrul financiar pentru extinderea infrastructurii digitale între 2021 și 2027, cu un buget total de aproximativ 7,6 miliarde de euro. Programul sprijină proiecte în domeniul securității cibernetice, al soluțiilor de cloud și al infrastructurii digitale. În plus, Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF Digital), lansat acum un an cu un buget de 865 de milioane de euro, promovează în mod specific proiecte de bandă largă gigabit și 5G în întreaga UE.

La nivelul fiecărui stat membru, finanțarea este încă predominant generată de investiții publice. În 2025, de exemplu, Germania a investit aproximativ 4 miliarde de euro din fonduri publice în digitalizare, din care aproximativ 2,9 miliarde de euro au fost alocate în mod specific extinderii benzii. Sectorul privat a completat acest efort cu peste 10 miliarde de euro investite în implementarea rețelelor de fibră optică și mobile.

În întreaga UE, statele membre au prezentat măsuri în foile lor de parcurs digitale, însumând un volum de investiții cumulativ de 288,6 miliarde EUR. Aproximativ 205,1 miliarde EUR din acest total provin din bugetele publice, restul fiind atribuit investițiilor private și cofinanțării de către companii și actori regionali. Programele la nivelul UE, cum ar fi Europa Digitală, CEF Digital, Orizont Europa, InvestEU și IPCEI, completează în continuare aceste fonduri naționale, vizând proiecte de rețea și tehnologie.

Aplicabilitate la nivelul UE și companii afectate

ADN-ul se va aplica în întreaga UE și va afecta direct companiile de telecomunicații și infrastructura. Furnizorii de fibră optică, operatorii de rețele regionale și companiile de utilități municipale care investesc în extinderea rețelei de mare viteză vor intra, de asemenea, sub incidența noului cadru de reglementare.

Un aspect pozitiv este faptul că ADN-ul acordă companiilor drepturi pentru spectre de frecvențe pe perioade mai lungi și mai stabile, îmbunătățind securitatea planificării pentru deciziile de investiții. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum vor fi modelate cerințele de transparență, regulile de nediscriminare impuse de UE și prevederile de securitate în procesul de reglementare ulterior – și cum va funcționa în practică noua structură de conformitate a UE.

Din perspectiva consumatorului, extinderea tehnologiei 5G și a fibrei optice va duce la rețele stabile și fiabile. Securitatea juridică pentru operatorii majori de rețea și stimulentele pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii sunt în beneficiul consumatorilor, în timp ce furnizorii mai mici pot beneficia, de asemenea, de reguli de piață mai uniforme.

Oportunități și riscuri pentru concurență și inovare

Legislația remodelează fundamental cadrul infrastructurii digitale a UE fără a genera imediat costuri noi – o veste binevenită, având în vedere bugetele publice foarte strânse. Un cadru de reglementare european unificat ar putea reduce incertitudinile la nivel național și elimina discrepanțele transfrontaliere, reducând potențial costurile tranzacțiilor pentru companii.

Cu toate acestea, inițiativa Comisiei Europene în cadrul DNA trebuie privită și cu prudență. Negocierile de până acum indică faptul că Bruxelles-ul intenționează să păstreze opțiunea de a interveni în structurile de prețuri, obligațiile de acces și cerințele de securitate. Acest lucru ar putea duce la apariția unei noi birocrații care interferează cu procesele de investiții, favorizând marii operatori tradiționali, excluzând în același timp noii concurenți de la intrarea pe piață.

