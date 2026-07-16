Legea salarizării: Sindicatul SANITAS anunță grevă de avertisment în 20 iulie și greva generală din 28 iulie în aproape 500 de spitale

Federația sindicală a angajaților din sectorul sănătății, SANITAS, a făcut toate demersurile pentru declanșarea grevei generale, care este programată pentru data de 28 iulie. Au fost anunțate toate ITM-urile și spitalele. 489 de unități sanitare, spun cei de la SANITAS, se vor alătura acestor acțiuni de protest și, de asemenea, sindicaliștii vin cu un apel către către toate partidele să nu voteze legea salarizării unitare care ar aduce scădere de venituri în rândul angajaților din Sănătate.

Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat că protestul nu este îndreptat împotriva spitalelor sau a pacienților, ci împotriva politicilor economice și sociale promovate de Guvern.

„Grevă împotriva politicilor guvernamentale”

„Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor, ci este împotriva politicilor guvernamentale. E adevărat că în spațiu public s-a vorbit cel mai mult despre noua lege, despre proiectul legii salarizării unitare, dar aceasta, să știți că nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani, de câțiva ani avem posturile blocate și suntem aproape în grevă”, a afirmat liderul sindical.

Acesta susține că angajații din sănătate au fost afectați în ultimii ani de diminuarea unor beneficii și de lipsa personalului, situație care a dus la suprasolicitarea celor rămași în sistem.

„De la medici până la infirmieri, îngrijitoare, (…) toți sunt epuizați fizic și psihic. (…) În ultimul timp, colegilor mei din sănătate li s-a interzis, li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate”, a spus Pope.

Sindicaliștii critică și proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care afirmă că ar putea aduce pierderi de venituri pentru o mare parte dintre angajații din sistemul sanitar.

„Dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri. Să știți că sub acele sume compensatorii, așa cum a fost prezentată în spațiu public, de fapt sunt pierderi de salariu”.

„Vor fi afectați pacienții cronici”

Liderul sindical a precizat că pacienții care au nevoie de îngrijiri urgente nu vor fi afectați de proteste, însă a admis că activitatea medicală va fi redusă.

„Da, vor avea de suferit pacienții cronici, din păcate. Se vor asigura cu urgențele, așa cum am spus. Și așa cum prevede lumea, legea și așa ne dorim și noi. Viața nimănui nu va fi pusă în pericol. Rugăm pacienții să fie alături de noi, pentru că, repede, este vorba despre sistem”, a afirmat Pope.

Potrivit acestuia, SANITAS a notificat 523 de unități sanitare. Serviciile de ambulanță nu pot participa la grevă deoarece legea le interzice acest lucru, iar în alte câteva zeci de unități nu există sindicat.

Greva de avertisment va avea loc pe 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, iar greva generală este programată să înceapă pe 28 iulie. În perioada protestelor vor fi menținute serviciile medicale obligatorii prevăzute de lege, inclusiv asistența pentru urgențe.

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