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Legea privind Programul SAFE este constituțională – CCR a respins sesizarea depusă de un grup de deputați SOS și neafiliați

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De Vladimir Ionescu

4 iunie, 2026

Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2026, așa-numita Lege SAFE, este constituțională, a decis joi CCR, care a respins cu majoritate de voturi sesizarea unor deputați SOS și neafiliați.

Menționăm că nu este vorba despre OUG privind SAFE, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan, atacată la CCR de Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Actul normativ dezbătut joi se referă la modificarea cadrului legal pentru punerea în aplicare a programului SAFE, destinat consolidării industriei europene de apărare, iar sesizarea contesta atât legea de aprobare în ansamblul său, cât şi, în subsidiar, dispoziţiile care ar depăşi cadrul obiectului de reglementare al Instrumentului SAFE şi care privesc domenii precum PNRR, administraţia publică locală, regimul juridic al funcţiei publice, Codul administrativ, precum şi materia achiziţiilor publice şi a contractelor aflate în derulare.

Sesizarea, semnată de 53 de deputați


În 27 mai 2026, 53 de deputaţi din mai multe grupuri parlamentare şi deputaţi neafiliaţi au depus la CCR o sesizare de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de implementare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului privind Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), precum şi modificarea şi completarea unor acte normative incidente.

În motivarea sesizării se susţinea, în esenţă, că actul normativ supus controlului de constituţionalitate încalcă prevederile constituţionale referitoare la statul de drept, calitatea legii, separaţia puterilor în stat, rolul Parlamentului, condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, regimul juridic al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi regulile privind bugetul public naţional şi raportul dintre dreptul intern şi dreptul Uniunii Europene.

Mecanismul normativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2026 „depăşeşte cadrul de implementare a instrumentului european SAFE, prin includerea unor dispoziţii eterogene, fără legătură directă şi necesară cu obiectul reglementării europene invocate”, susțineau semnatarii.

(Citește și: Sorin Grindeanu atacă la CCR OUG privind programul SAFE adoptată după demiterea Guvernului – invocă un conflict juridic de natură constituțională)

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