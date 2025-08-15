Legea pensiilor speciale – proiectul oficial: Pensionare la vârsta standard – vechime minimă de 35 de ani – pensia netă, limitată la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate / Judecătorii CCR, exceptaţi

Beneficiarii de pensii de serviciu vor trebui să se pensioneze la vârsta standard și să aibă o vechime minimă în muncă de cel puțin 35 de ani, cuantumului net al pensiei de serviciu fiind limitat la 70% din venitul net din ultima lună de activitate, conform unui proiect de modificare a pensiilor de servicii, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

Judecătorii Curţii Constituţionale sunt exceptaţi de la aceste prevederi, întrucât statutul lor este reglementat printr-o lege proprie.

Principalele modificări:

Se stabilește ca vârsta de pensionare să fie aliniată la vârsta standard din sistemul public de pensii, cu o creștere graduală prin adăugarea a 1 an și 6 luni anual până în 2036;

Vechimea minimă în muncă crește la 35 de ani pentru a fi eligibil pentru pensie de serviciu (în prezent, 25 de ani în funcții juridice);

Cuantumul pensiei este fixat la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor realizate în ultimele 60 de luni de activitate, dar cu o limitare a pensiei nete la maximum 70% din venitul net avut în ultima lună de lucru;

Se introduce posibilitatea pensionării anticipate după împlinirea celor 35 de ani vechime, dar cu o penalizare de 2% pe an până la atingerea vârstei standard de pensionare;

Se aplică o nouă eșalonare a vechimilor asimilate care vor fi luate în calcul până în 2029;

Bonificația de 1% pentru vechime și actualizarea pensiei se restrânge doar pentru persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condițiile până la 1 octombrie 2025; vechimea realizată după această dată nu va mai fi considerată pentru bonificație;

Se vor menține drepturile celor ce au îndeplinit condițiile până la data de 1 octombrie 2025 în condițiile vechii legislații.

Astfel, proiectul vizează introducerea unor norme tranzitorii referitoare la menţinerea deciziilor de pensionare şi la acordarea drepturilor astfel cum erau reglementate în legislaţia anterioară de la momentul îndeplinirii lor celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare a acestei legi, dar şi armonizarea dispoziţiilor similare din Legea nr. 567/2004 şi Legea nr. 361/2023 cu cele din Legea nr. 303/2022.

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu poate fi consultată AICI.

Potrivit documentului oficial, reforma are ca obiectiv atât respectarea principiului echității între beneficiarii pensiilor plătite din fonduri publice, cât și asigurarea sustenabilității financiare și predictibilității sistemului de pensii, în contextul îmbătrânirii populației și a necesității alinierii la recomandările europene. Proiectul va fi supus avizării unor organisme precum Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Legislativ.

Judecătorii CCR, exceptați

De la aceste reglementări sunt excluşi judecătorii Curţii Constituţionale.

”Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie menţionaţi în Legea nr. 303/2022, am fi ajuns la un paralelism legislativ – două legi care reglementează aceeaşi situaţie, dar în mod diferit – ceea ce ar fi presupus o încălcare a principiului legalităţii şi securităţii juridice prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituţie. De altfel, este firesc să existe o reglementare diferită, situaţia în sine este complet diferită, iar cele mai importante modificări oricum nu ar fi fost aplicabile – spre exemplu, Legea nr. 303/2022 impune o vechime în profesia de judecător sau procuror de 25 de ani pentru a ieşi la pensie, în timp ce judecătorii Curţii Constituţionale au un mandat de maxim 9 ani. Similar, calitatea de judecător CCR nu e limitată de o vârstă de pensionare – nu putem obliga judecătorii CCR să se pensioneze la 65 de ani, aşa cum se întâmplă cu ceilalţi magistraţi. În sine, reglementările speciale pentru judecători şi procurori nu puteau fi aplicate şi judecătorilor CCR. Prin urmare, statutul judecătorilor CCR va rămâne reglementat doar de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CCR, iar orice modificări vor fi realizate pe viitor prin intervenţie asupra acestei legi”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, invocând opinii ale specialiştilor.

Potrivit Legii care reglementează activitatea CCR, ”judecătorii Curţii Constituţionale cu o vechime în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior de cel puţin 25 de ani, indiferent de vârstă şi de data pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute. Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea menţionată, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a o putea depăşi. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile aferente ale judecătorilor Curţii Constituţionale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcţia de judecător după data stabilirii acesteia”.

